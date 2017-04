Minister Lajčák navštívil Ukrajinu, východiskom z krízy je politický proces

Slovenská republika naďalej podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Na pracovnej návšteve v Kyjeve to dnes vyhlásil....

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská republika naďalej podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny. Na pracovnej návšteve v Kyjeve to dnes vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.



"Nevidíme iné východisko z krízy na juhovýchode štátu, než je politický proces založený na dôslednom napĺňaní Minských dohôd." .



Podpora Slovenska v reformnom procese



Lajčák sa počas návštevy stretol s najvyššími predstaviteľmi Ukrajiny, konkrétne prezidentom Ukrajiny Petrom Porošenkom, predsedom Verchovnej rady Ukrajiny Andrijom Parubijom a premiérom Ukrajiny Volodymyrom Grojsmanom ako aj s rezortným partnerom Pavlom Klimkinom. Minister partnerov ubezpečil o pokračujúcej podpore Slovenska v asociačnom a reformnom procese Ukrajiny a zablahoželal občanom Ukrajiny k dôležitému hlasovaniu Európskeho parlamentu, ktorým bol odobrený bezvízový styk Ukrajiny s Európskou úniou.



"Ukrajina je naším susedom a priateľom, preto sme pripravení pomáhať vám vo vašom úsilí o zabezpečenie lepšieho života pre ukrajinských občanov. Konkrétnym krokom je vízová liberalizácia s EÚ, ktorá je výsledkom doteraz uskutočnených reforiem, prejavom dôvery zo strany krajín EÚ a povzbudením Ukrajiny v ďalších neľahkých krokoch pri zotrvaní v nastúpenom reformnom kurze. Veríme tiež, že proces ratifikácie Asociačnej dohody s Ukrajinou sa zavŕši už o niekoľko málo mesiacov,“ povedal Lajčák.



S partnermi zároveň diskutoval o vnútropolitickej situácii v krajine a priebehu reformného procesu. V tejto súvislosti zdôraznil, že hoci oceňujeme doterajšie reformné úsilie ukrajinskej vlády, je potrebné nepoľaviť v ňom a, naopak, zvýšiť ho, osobitne pri prechode do fázy zavádzania schválených reforiem do praxe. "Oceňujeme, že v reformnom úsilí urobila Ukrajina za ostatné tri roky väčší pokrok, než v predchádzajúcich dvadsiatich. Podporujeme toto úsilie, a ponúkame Kyjevu zdieľanie našich skúseností z obdobia transformácie tak, aby sme nášmu susedovi pomohli stať sa stabilným, prosperujúcim a demokratickým európskym štátom. Pred Ukrajinou stoja dve veľké výzvy. Reformy a konflikt na juhovýchode krajiny. Ale nemyslím si, že máte ten luxus riešiť ich jednu po druhej, tieto procesy musia ísť paralelne,“ zdôraznil Lajčák.



Fáza zamrznutého konfliktu



Pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu na východe Ukrajiny, Lajčák vyjadril plnú podporu Minskému procesu a jeho implementácii v praxi. "Konflikt na východe krajiny oslabuje Ukrajinu a zvyšuje riziko nestability. Neustále porušovanie prímeria a eskalácia ozbrojených stretov nepomáha snahám o dosiahnutie udržateľného riešenia. Naopak, konflikt začína vykazovať neklamné znaky posúvania sa do fázy zamrznutého konfliktu," uviedol minister.



V diskusii na pôde parlamentu sa minister dotkol aj návrhu nových zákonných úprav, ktorých cieľom je zmena spôsobu, akým dnes národnostné menšiny na území Ukrajiny môžu používať svoje jazyky. Predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij v tejto súvislosti ubezpečil, že urobí všetko pre to, aby boli práva predstaviteľov menšín na Ukrajine ochránené.