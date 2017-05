Minister Kaliňák vysvetlil, prečo neinformuje o kauze podnikateľa Ladislava B.

BRATISLAVA 2. mája (WebNoviny.sk) - Minister vnútra Robert Kaliňák dnes členov parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť neinformoval o okolnostiach medializovanej prehliadky v jednej z firiem podnikateľa Ladislava B. Výboru zaslal list, v ktorom skonštatoval, že prípad sa stále vyšetruje, preto o veci nie je vhodné informovať.



O živých veciach sa neinformuje .



Na rokovanie výboru sa následne dostavil až neskôr, keď sa prerokovávali iné body. "O živých veciach sa neinformuje," povedal minister pre médiá.





Kaliňák podľa vlastných slov nevie o žiadnom možnom posune vo vyšetrovaní kauzy Ladislava B. pretože do prípadu nezasahuje. Vyšetrovateľom by podľa neho malo byť umožnené vykonávať svoju prácu. "Do vyšetrovania nebudú zasahovať ani politici ani novinári," povedal s tým, že informácie môže poskytnúť až potom, čo sa vyšetrovanie celej veci ukončí.





Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) skonštatoval, že postup ministra je hrubou urážkou členov brannobezpečnostného výboru. Ako dodal, k prehliadke vo firme Ladislava B. bude opozícia iniciovať ďalšie, tentokrát mimoriadne zasadnutie výboru.



Trestné oznámenie Luttera



Bývalý zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Jozef Lutter podal v januári trestné oznámenie na generálnu prokuratúru v súvislosti s tým, že niekto podľa neho zabránil vykonaniu prehliadky vo firme podnikateľa Ladislava B.



Ako v marci informoval Denník N, v stredu 29. júna minulého roka vykonala polícia raziu v dome Ladislava B. pod bratislavským Slavínom a v jeho firmách na Tupého ulici. Razia, ktorej úlohou bolo zaistiť účtovníctvo, mala byť podľa príkazu prokurátora aj vo firme Vega plus na Karadžičovej ulici 10. Keď tam však ráno prišli príslušníci NAKA, policajtke, ktorá zásahu velila, podľa denníka niekto zavolal a povedal jej, aby sa aj s kolegami otočili a žiadnu prehliadku nerobili.



Policajtka o tom podľa podaného trestného oznámenia spísala úradný záznam. V ňom uviedla podľa Lutterovho oznámenia vymyslený dôvod nevykonania prehliadky, konkrétne, že ju nemala kde vykonať, lebo firma tam mala len adresu na doručovanie.



To však podľa Luttera nebola pravda. Jej konanie sa podľa denníka na policajnej centrále nepáčilo viacerým policajtom, ani samotnému Lutterovi. Prehliadku napokon ešte v ten deň podľa denníka vykonala popoludní iná policajtka, konkrétne samotná vyšetrovateľka prípadu. O moment prekvapenia však už polícia prišla.



Vysvetlenie Gašpara



Policajný prezident Tibor Gašpar neskôr vysvetľoval, že policajti, ktorí mali v júni minulého roku príkaz na vykonanie prehliadky, po príchode na miesto zistili, že na danej adrese je len administratívne sídlo spoločnosti a nie prevádzka, na ktorú sa príkaz vzťahoval.



Policajti majú taktiež podľa Gašpara povinnosť pri vykonaní prehliadky doručiť príkaz vlastníkovi alebo užívateľovi priestorov alebo zamestnancovi, ktorý tam pracuje a oni majú právo byť pri nej prítomní. Toto podľa neho vtedy nebolo možné. Akonáhle však dotknutú osobu kontaktovali, vykonali aj prehliadku







