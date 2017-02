Minister Gajdoš reagoval, či zvažuje odchod z funkcie

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – To, že minister obrany Peter Gajdoš má k 1. aprílu skončiť v ministerskej funkcii, povedal exminister obrany a poslanec Ľubomír Galko zo SaS. Prácu ministra obrany Petra Gajdoša (nom. SNS) môže hodnotiť premiér Robert Fico (Smer-SD) a jeho bos v strane, predseda NR SR Andrej Danko. Gajdoš tak v stredu po rokovaní vlády reagoval na otázku, či zvažuje odchod z funkcie. Ako dodal, on vo funkcii zodpovedne pracuje.



To, že minister obrany Peter Gajdoš má k 1. aprílu skončiť v ministerskej funkcii, povedal v sobotňajšej relácii RTVS Sobotné dialógy exminister obrany a poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS). Galko uviedol, že "parlamentné vrabce" čvirikajú o tom, že toho má Gajdoš dosť. .