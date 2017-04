Minister Gajdoš po zmiznutí munície nariadil kontrolu všetkých vojenských muničných skladov

Vo všetkých vojenských muničných skladoch na Slovensku robia fyzickú a administratívnu kontrolu materiálu. Zmizli granáty a protitankové....

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Vo všetkých vojenských muničných skladoch na Slovensku robia fyzickú a administratívnu kontrolu materiálu.



Zmizli granáty a protitankové strely .



Minister obrany Peter Gajdoš tak rozhodol po tom, čo pri výdaji materiálu v Muničnom sklade Ozbrojených síl SR v Trenčíne - Kubrej zistili, že chýba istá časť materiálu. „Znamená to, že každá debna sa musí otvoriť,“ vysvetlil pre médiá minister.



Podľa informácií TV Markíza z muničného skladu zmizlo 80 obranných granátov typu F 1 a jedenásť ručných protitankových striel.



Ako potvrdili agentúre SITA z oddelenie komunikácie a prevencie kancelária prezidenta Policajného zboru, minulý týždeň vo štvrtok vyšetrovateľ okresného riaditeľstva Policajného zboru začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ tým, že si doposiaľ nezisteným spôsobom zadovážil väčší počet ručných granátov a protitankových granátov.



Prípad prevzala NAKA



V pondelok prípad prevzal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru. Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie, pretože by mohlo dôjsť k ohrozeniu, resp. mareniu dokazovania, informovali z tlačového oddelenia. TV Markíza spresnila, že prípadom sa zoberá protiteroristická aj protizločinecká jednotka NAKA.



Minister Gajdoš zdôraznil, že ak sa potvrdia pochybenia, vyvodia dôsledky. V tejto chvíli nechce vyvolávať paniku a zverejňovaním informácií mariť priebeh vyšetrovania. Rezort zanalyzuje aj technické zabezpečenie a spôsob stráženia muničných objektov, na ktorom sa podieľajú aj civilní zamestnanci. Šéf rezortu obrany očakáva, že budú prijaté organizačné opatrenia.



,