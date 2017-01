Minimálna mzda od januára opäť stúpla

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) - Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila o 30 eur na 435 eur.



Vyplýva to z nariadenia vlády o stanovení sumy minimálnej mzdy na rok 2017, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára tohto roka. Od začiatku roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie opäť zostala vo výške 380 eur, a preto rovnako ako v minulom roku v plnej miere nepokrýva sumu najnižších zárobkov.



Výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy sa stalo jednou z úloh na rok 2017, ktorú dal premiér Robert Fico v polovici decembra minulého roka ministrovi práce a sociálnych vecí Jánovi Richterovi. "Očakávam od pána ministra, že v roku 2017 okamžite od januára začne veľmi intenzívny dialóg so zamestnancami a zamestnávateľmi, pokiaľ ide o výšku minimálnej mzdy," povedal Fico minulý mesiac na tlačovej besede.



Ako ďalej uviedol, podľa pôvodného plánu mala byť minimálna mzda na Slovensku v roku 2020 vyššia ako 500 eur. "Keďže sa ekonomike darí a my musíme vytvárať neustále tlak na rast miest, očakávam od ministra, že nastaví podstatne výraznejšiu dynamiku pri zvyšovaní minimálnej mzdy tak, aby sme túto hranicu dosiahli čo najrýchlejšie," tvrdí premiér.



Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku minulého roka zvýšila z 380 eur na 405 eur. Od začiatku roka 2015 najnižšie zárobky stúpli z pôvodných 352 eur na 380 eur. Súčasne sa od začiatku roka 2015 zaviedla odpočítateľná položka na zdravotné odvody v sume 380 eur. Zamestnanci, ktorých hrubý príjem je nižší ako 570 eur mesačne, tak majú vyššiu čistú mzdu.