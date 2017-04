Militanti v Sýrii chcú podľa Ruska vyprovokovať chemickými útokmi úder USA

MOSKVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Militanti v Sýrii sa chystajú použiť chemické zbrane a obviniť z toho sýrsku vládu, a to so zámerom vyprovokovať ďalšie americké útoky na tamojší režim. Oznámil to náčelník hlavného operačného oddelenia generálneho štábu ruských ozbrojených síl generálplukovník Sergej Rudskoj.



Podľa neho militanti v súčasnosti hromadia jedovaté látky v oblastiach mesta Chán Šajchún, Východnej Ghúty pri Damasku, leteckej základne Džarra a západne od mesta Aleppo..



Podľa agentúry AP Rudskoj uviedol, že cieľom militantov je "vytvoriť ďalšiu zámienku na obvinenie sýrskej vlády z použitia chemických zbraní a vyprovokovať tak nový americký úder".





Americké sily 7. apríla na priamy príkaz prezidenta USA Donalda Trumpa vypálili 59 striel s plochou dráhou letu Tomahawk na sýrsku leteckú základňu Šajrát v provincii Homs, kde sa podľa Washingtonu mali nachádzať chemické zbrane. Zahynulo pri tom najmenej šesť ľudí.



Úder bez mandátu OSN bol podľa USA odvetou za chemický útok na vzbúrencami ovládané mesto Chán Šajchún v provincii Idlib zo 4. apríla, ktorý podľa Washingtonu spáchala sýrska armáda. Pri chemickom útoku zahynulo najmenej 87 civilistov.



Sýria ale odmieta, že by stála za útokom. Podľa ruského ministerstva obrany sa jedovaté látky uvoľnili do ovzdušia, keď sýrske lietadlá pri nálete zasiahli sklad chemických zbraní a munície v povstaleckej továrni.