Milión detí na Ukrajine potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc

KYJEV 20. februára (WebNoviny.sk) - Približne milión ukrajinských detí potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc, čo je takmer dvakrát viac než vlani. Oznámil to Detský fond OSN (UNICEF).



Tento nárast je dôsledkom pokračujúcich bojov a neustáleho zhoršovania životných podmienok na východe Ukrajiny, odkiaľ sa muselo odsťahovať do iných oblastí približne 1,7 milióna ľudí, uviedol UNICEF..



"Ostreľovanie škôl, ktoré sú jediným miestom, kde deti môžu nájsť bezpečie a normálne pomery počas konfliktu, je neprijateľné a musí sa zastaviť. Deti na východe Ukrajiny si toho odtrpeli už dosť a my musíme zabezpečiť, aby mali bezpečné miesta, kde môžu hľadať útechu a podporu," uviedla predstaviteľka UNICEF-u na Ukrajine Giovanna Barberisová, ktorú citovala agentúra Ukrinform.