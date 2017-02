Milan Krajniak je znechutený zo šaškárne v parlamente

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak je znechutený z diania v parlamente. "Načo sme zvolávali schôdzu na odvolávanie vlády, keď Igor Matovič ju druhýkrát zmaril tak, ako v lete. Vedel, že takým to správaním dá zámienku predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi, aby schôdzu mohol odročiť. Mali by sme používať argumenty," povedal novinárom s tým, že takéto šaškárne nemajú zmysel.



Podľa poslanca Smeru Dušana Jarjabka prerušenie schôdze vyplýva z Rokovacieho poriadku. Ako povedal novinárom, na grémiu vznikla debata, čo je príloha k návrhu. "Rozhodnutie predsedu, v akej forme môže byť príloha ukázaná, bolo schválené koaličnými poslancami na grémiu. Priebeh schôdze vykladá ten, čo schôdzu vedie. Béla Bugár na grémiu povedal, že by rozhodol rovnako," povedal Jarjabek..



Prerušenie schôdze podľa Jarjabka je správny krok, pretože Rokovací poriadok ako zákon platí. Aj postihy, ktoré má dostať Igor Matovič za vizuálne pomôcky, vyplývajú podľa neho z Rokovacieho poriadku. " Rokovací poriadok ma jedno slabé miesto. Výkon Rokovacieho poriadku, ak sa poslanec rozhodne ho porušovať, nemôžete ho vyviesť. Môžete len apelovať na slušné správanie. Nemôže to byť tak, že jeden poslanec terorizuje 149," dodal Jarjabek.



Plénum bude pokračovať v odvolávaní premiéra SR Roberta Fica vo štvrtok o 13:00. Informoval o tom predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po rokovaní poslaneckého grémia. "Je nesporný fakt, že Igor Matovič vnesením obrazových vizuálov do rokovacej sály porušil rokovací poriadok," povedal Danko. Keďže Matovič opakovane neuposlúchol výzvu a neopustil ani rokovaciu sálu, má podľa predsedu parlamentu ako navrhovateľ absenciu, a tak nie je možné pokračovať.