Milan Kňažko získal divadelnú Cenu Thálie

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský herec Milan Kňažko dostal v sobotu divadelnú Cenu Thálie, ktorú udeľuje česká Herecká asociácia. Sedemdesiatjedenročného rodáka z Horných Plachtiniec ocenili za výkon v monodráme Shylock pražského Divadla Na Jezerce. Kňažka nominovali na toto ocenenie už pred desiatimi rokmi, a to za rolu Picassa v rovnomennej inscenácii Divadla Ungelt.



„Ďakujem za dôveru Honzovi Hrušinskému, Divadlu Na Jezerce, za to, že našiel odvahu niesť toto riziko, prísť s hrou, ktorá poukazuje na komplikované problémy v našom živote a nie vždy dáva na ne uspokojivé odpovede. Hovorí sa o politickej korektnosti, ale často je to myslené ironicky, pretože politická korektnosť vlastne vzniká z politického alibizmu jednotlivcov, ktorí sa boja riskovať svoje dobré meno. Už pred desiatimi rokmi som bol nominovaný za Picassa, takže môžem povedať, že som pravidelne nominovaný každých desať rokov, timing je dokonalý, môžem sa tešiť na rok 2027,“ vyhlásil Kňažko..



Za najlepšiu činohernú herečku vyhlásili Hanu Tomáš Briešťanskú za hru Petrolejové lampy, spevák Josef Vojtek z kapely Kabát uspel medzi hercami v kategórii opereta a muzikál za Mefista a ceny za celoživotné dielo dostali Alena Vránová (činohra), Věra Říčařová a František Vítek (bábkové divadlo), Marcela Machotková (opera), Marcela Martiníková (balet), Pavla Břínková (opereta a muzikál). Cenu kolégia udelili režisérovi, dramatikovi a hercovi Janovi Schmidovi a držiteľkou ceny pre umelca do 33 rokov sa stala herečka Veronika Lazorčáková. Slávnostné udeľovanie Cien Thálie sa konalo v pražskom Národnom divadle.



