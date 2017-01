Milan Kňažko postrelil lupiča, ktorý sa vlámal do jeho vily

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Do bratislavskej vily Milana Kňažka sa v noci z utorka na stredu dostal nevítaný návštevník. Podľa informácií portálu cas.sk sa expolitik bránil so svojou legálne držanou zbraňou a muža postrelil. Milan Kňažko Novému Času incident potvrdil.



Záchranárov privolali policajti. Tí postreleného muža zadržali na ulici. Ako pre agentúru SITA uviedol Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, policajti privolali záchranárov krátko pred 01:34. Muža s ľahkými strelným poranením dolnej končatiny ošetrili vonku a následne ho previezli do nemocnice.



Poskytnutie bližších informácií nateraz nie je možné, lebo by to mohlo sťažiť vyšetrenie prípadu, dodala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.