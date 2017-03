Milan Ftáčnik oznámil svoju kandidatúru na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - Bývalý bratislavský primátor či starosta mestskej časti Bratislava - Petržalka a exposlanec Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milan Ftáčnik bude v novembrových voľbách do vyšších územných celkov kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Oznámil to dnes na tlačovej konferencii s tým, že pri riadení kraja chce ľuďom ponúknuť svoje skúsenosti s vedením samosprávy. Zároveň dodal, že kandidovať bude ako nezávislý.



Svoju kandidatúru bude stavať napríklad na tom, aby sa Bratislava ako jadro kraja rozvíjala v súčinnosti s prímestskými okresmi. “Pripravím tak návrh na zriadenie takzvanej Veľkej Bratislavy ako metropolitného regiónu. Chcem ďalej riešiť problémy integrovanej dopravy, aby mala lepšie nadväznosti spojov a bola skutočnou alternatívou k individuálnej doprave, ako aj stav ciest, vrátane ciest II. a III. triedy v Bratislave,“ argumentoval Ftáčnik..



Vo volebnom programe sa plánuje zamerať tiež na školstvo, najmä kvalitnú ponuku stredných škôl vrátane stredných odborných škôl poskytujúcich odborné vzdelávanie a prípravu. “Chcem navrhnúť program rozvoja nájomného bývania a priniesť aktívny prístup kraja k riešeniu problémov zdravotne postihnutých, ako aj sociálne odkázaných seniorov,“ dodal Ftáčnik. Ďalšie detaily volebného programu plánuje doladiť so starostami a starostkami obcí či primátormi miest, ako aj s občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami či odborníkmi a v neposlednom rade s ľuďmi.



Milan Ftáčnik je slovenský politik, ktorý bol v rokoch 1998 až 2002 ministrom školstva a v rokoch 2005 až 2009 a 2009 až 2013 poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. V rokoch 2006 až 2010 pôsobil na poste starostu bratislavskej mestskej časti Petržalka a v novembri 2010 sa na štyri roky stal primátorom hlavného mesta.