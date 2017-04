Mikrobus sa v okrese Horný Dír zrútil do rokliny, zahynulo jedenásť ľudí

PEŠÁVAR 30. apríla (WebNoviny.sk) - Jedenásť ľudí zahynulo a deväť ďalších osôb utrpelo zranenia, keď sa v nedeľu do rokliny v hornatej severozápadnej časti Pakistanu zrútil mikrobus. Oznámila to agentúra AP s dovolaním sa na miestne policajné zdroje.





Policajný predstaviteľ Ismáíl Chán novinárom spresnil, že vozidlo havarovalo v okrese Horný Dír na ceste do údolia Čitrál. Nehoda sa stala na vozovke klzkej po nedávnom daždi..



V Pakistane sa dopravné nehody stávajú pomerne dosť často v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry, slabo technicky udržovaných automobilov i nedbalého šoférovania, vysvetľuje americká tlačová agentúra.