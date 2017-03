Mihál: Štát chce za každú cenu vyhnať nezamestnaných z úradu práce

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Hlavným cieľom zmien v zákone o službách zamestnanosti je podľa poslanca NR SR Jozefa Mihála za každú cenu vyhnať nezamestnaných z úradu práce, aby na Slovensku konečne poriadne klesla nezamestnanosť. "Keď to nejde podobrotky, tak to pôjde pozlotky,“ uviedol v parlamentnej rozprave k vládnemu návrhu novely zákona o službách zamestnanosti.





Novela poškodí množstvo nezamestnaných .



Bývalý minister práce a sociálnych vecí kritizoval to, že vláda ide evidovaným nezamestnaným zakázať prácu v pracovnom pomere a umožní im pracovať len na dohody, aj to len 40 kalendárnych dní v roku. "Zlikviduje sa možnosť privyrobiť si tým najzraniteľnejším,“ povedal.



Poslanec Mihál upozornil na to, že v súčasnosti si môže nezamestnaný privyrobiť 148,57 eura mesačne aj v pracovnom pomere na kratší pracovný úväzok, na základe zmluvy o dielo či príkaznej zmluvy. "Túto možnosť tak už mať nebude,“ uviedol Mihál. Novelu zákona preto považuje za zlú, keďže poškodí množstvo nezamestnaných ľudí.



"To nie je bič na nezamestnaných, to je minimálne taký istý bič na zamestnávateľov,“ reagoval minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Novelou zákona sa podľa neho vytvára rovnováha na trhu práce z hľadiska konkurencieschopnosti firiem.



Do predčasného dôchodku by nemuseli



Predsedníčka sociálneho výboru Alena Bašistová spolu s poslankyňou za Smer-SD Janou Vaľovou a poslankyňou za SNS Magdalénou Kuciaňovou predložili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by žiadateľ o pomoc v hmotnej núdzi nebol nútený požiadať o predčasný starobný dôchodok a tým si znížiť svoj starobný dôchodok do budúcnosti.



Podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce sa majú sprísniť. Ak nezamestnaný predčasne opakovane skončí do jedného mesiaca zamestnanie sprostredkované úradom práce, pol roka sa nebude môcť vrátiť do evidencie uchádzačov o prácu.



Obmedziť by sa mala aj možnosť zárobkovej činnosti pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce. V súčasnosti totiž môže evidovaný nezamestnaný zarobiť v hrubom 148,57 eura bez toho, aby bol vylúčený z evidencie nezamestnaných. Rezort práce a sociálnych vecí chce evidovaným nezamestnaným zakázať prácu v pracovnom pomere a obmedziť prácu na dohodu na najviac 40 dní v roku.