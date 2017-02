Mihál sa unáhlil, komentuje analytik jeho odchod zo SaS

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Odchod Jozefa Mihála pre stranu Sloboda a Solidarita (SaS) neznamená nič vážne. Povedal to pre agentúru SITA analytik Ján Baránek, podľa ktorého Mihál nebol výrazná osobnosť, hoci bol jedným zo zakladateľov SaS.



"SaS jednoznačne ťahá Richard Sulík. Mihál tam pôsobil osem rokov, na druhej strane ide o dôvody odchodu, ktorými sú podľa neho postoje Sulíka a neviem či sú to postoje osobné alebo ideové. Podľa Mihála SaS prestáva byť liberálna, no mal by zadefinovať, čo je podľa neho liberálna strana," povedal Baránek s tým, že SaS jasne zastáva ekonomicky liberálny program. .



"Pokiaľ má niekto pocit, že liberalizmus je vítanie imigrantov alebo LGBTI, to je iba čiastočne pravda, lebo tu sa už mieša s neomarxizmom a s ľavicovou politikou," uviedol Baránek. Podľa neho treba redefinovať pojem liberalizmu. "V tomto smere sa Mihál unáhlil," dodal Baránek.



Podľa Baránka bude mať Mihál ako nezaradený poslanec NR SR obmedzený priestor v parlamente, no nevylúčil, že by sa mohol uplatniť v nejakej v novovznikajúcej strane.



Z parlamentnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) po ôsmich rokoch odchádza poslanec Národnej rady SR a zakladajúci člen SaS Jozef Mihál. Agentúru SITA o tom po rokovaní Predsedníctva strany Sloboda a Solidarita informovala v pondelok hovorkyňa strany Katarína Svrčeková s tým, že Mihál sa zo strany rozhodol vystúpiť.



"Pre jeho rozhodnutie máme pochopenie, pretože bol dlhodobo pod časovým tlakom, ktorý vyplýval z jeho verejných, straníckych funkcií a pravidelných školiteľských aktivít v oblasti daní a odvodov," uviedla SaS s tým, že Mihál si chce od politiky oddýchnuť, chce sa venovať prednáškovej činnosti a rodine. "Odchádzam pre postoje predsedu. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som dlho veľa vecí toleroval a bol lojálny," zverejnil Mihál svoj postoj na sociálnej sieti.