Miesto útoku v Štokholme navštívila korunná princezná i premiér

Obyvatelia a návštevníci švédskeho hlavného mesta Štokholm sa v sobotu zišli na mieste piatkového tragického útoku a prejavili tak solidaritu....

ŠTOKHOLM 8. apríla (WebNoviny.sk) - Obyvatelia a návštevníci švédskeho hlavného mesta Štokholm sa v sobotu zišli na mieste piatkového tragického útoku a prejavili tak solidaritu s pozostalými obetí. Pred obchodným domom siete Áhléns na pešej zóne Drottninggatan v centre metropoly vznikol približne stometrový "múr" z kvetín.





Vlajky stiahnuté na pol žrde .



Medzi prítomnými bola i švédska korunná princezná Victoria s manželom - princom Danielom, premiér Stefan Löfven a ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová. "Smúti celá krajina, my sa však z toho dostaneme. Nepodvolíme sa terorizmu," uviedol pre novinárov ministerský predseda na margo udalostí.





Vlajky na kráľovskom paláci v Štokholme, ako aj na vládnych úradoch po celom Švédsku sú v sobotu stiahnuté na po žrde. Premiér označil piatkový incident za teroristický útok a nariadil sprísnenie hraničných kontrol. Forenzní technici a vyšetrovatelia medzitým pokračovali na mieste útoku v zhromažďovaní dôkazového materiálu.





V kabíne našli podozrivé zariadenie



Útočník s odcudzeným nákladným autom sa v piatok popoludní vrútil medzi ľudí pri rušnej pešej zóne v centre švédskej metropoly a následne narazil do priečelia obchodného domu. Zomreli štyri osoby a viac než desať sa zranilo. Podozrivým útočníkom, ktorého polícia zadržala v piatok, je 39-ročný muž pôvodom z Uzbekistanu.



Polícia zároveň potvrdila, že v kabíne odcudzeného nákladného vozidla sa našlo i podozrivé zariadenie bezprostredne však nebolo jasné, či išlo o nálož. Podozrivý, ktorého meno úrady nezverejnili, bol švédskej tajnej službe známy už predtým. Registrovaný bol však iba ako "málo významná osoba" a jeho vyšetrovanie sa neviedlo.



Švédsko má všeobecne nízku kriminalitu a býva zaraďované medzi najbezpečnejšie krajiny sveta. V uplynulých rokoch však prijalo takmer 200.000 migrantov. Podľa spravodajskej stanice BBC sa v tejto škandinávskej krajine nachádza najviac bojovníkov džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) na jedného obyvateľa v Európe.