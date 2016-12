Mick Schumacher urobil ďalší krok v jazdeckej kariére

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Syn sedemnásobného majstra sveta formuly 1 Michaela Schumachera Mick urobil ďalší krok v jazdeckej kariére. Sedemnásťročný mladík bude v ďalšej sezóne pôsobiť v európskom seriáli F3 v tíme Prema Powerteam.



"F3 je pre mňa ideálnym krokom, už sa neviem dočkať štartu. Som tiež veľmi šťastný, že zostávam v Preme, je to profesionálny tím a znovu sa toho veľa naučím. Nasledujúca sezóna bude zaiste veľkou výzvou, testy z posledných týždňov ukázali, že monoposty F3 sú veľká zábava," cituje Schumachera portál motorsport.com.



Mick Schumacher posledné dve sezóny jazdil vo formule 4, v tomto roku skončil druhý v talianskom šampionáte aj seriáli ADAC. Okrem toho sa predstavil aj v MRF Challenge Formula 2000. Z F4 má na konte celkovo 11 víťazstiev.



"Je strhujúce, že pokračujeme v spolupráci s Mickom aj v roku 2017. On je nielen zdatný pilot, ale tiež skvelý človek a už ukázal, že má všetko na to, aby sa stal všestranným profesionálom," povedal šéf Prema Powerteam Angelo Rosin. Schumacherovými kolegami sú zatiaľ Brit Callum Ilott a Číňan Kuan-jü Čou.