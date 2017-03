Michalovské hádzanárky sa v predstihu opäť stali víťazkami WHIL

MICHALOVCE 31. marca (WebNoviny.sk) - Víťazom 15. ročníka spoločnej slovensko-českej súťaže v hádzanej žien (WHIL) je podľa očakávania Iuventa Michalovce. Zemplínčanky si istotu obhajoby prvenstva zaistili už tri kolá pred koncom. Zverenky trénera Františka Urbana využili hneď prvú možnosť rozhodnúť o svojom triumfe, keď pred svojimi fanúšikmi zdolali SHK Veselí nad Moravou 33:25 (17:11) a v tabuľke majú päťbodový náskok pred DHK Baník Most, ktorý čakajú už len dva zápasy.



Michalovčanky dosiahli celkovo ôsme prvenstvo vo WHIL, z toho štvrté za sebou (2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016 a 2017), vďaka čomu im patrí honor najúspešnejšieho klubu v doterajšej histórii súťaže. Počas 15 ročníkov majú po dve celkové víťazstvá na svojom konte Slovan Duslo Šaľa (2004, 2008) a DHC Slavia Praha (2010, 2011), jeden rakúske Hypo Niederösterreich (2003), HK Britterm Veselí nad Moravou (2012) a DHK Baník Most (2013)..



Hráčky Iuventy sa v I. polčase dlhšie nevedeli odpútať od svojich súperiek, v 22. min vyhrávali len 11:10, ale ešte do polčasovej prestávky unikli na 17:11. Keď Habánková v 42. min zvýšila už na 24:14, bolo rozhodnuté, že interligová trofej bude o chvíľu už nezvratne patriť obhajkyniam. Tie ju teraz získali o dva týždne skôr ako vlani.



"Náš výkon nebol zo začiatku ideálny, nechytili sme sa v obrane a v útoku sme nepremenili nejaké šance. Súper nám najmä prvých dvadsať minút sympatickou hrou strpčoval život, ale myslím si, že sme si to spôsobili sami. Po prestiedaní sme sa ku koncu prvého polčasu rozohrali a po zmene strán sa duel už len dohrával. Sme radi, že sme získali ďalší titul. Želám si, aby čo najviac ľudí prišlo na náš najbližší domáci zápas osláviť naše prvenstvo vo WHIL, z ktorého sa môžeme tešiť raz do roka," uviedol kouč Iuventy F. Urban.



Michalovské hádzanárky si naďalej držia nezdolanosť vo WHIL 2016/2017, z doterajších 22 zápasov bolo v ich podaní 21 víťazných a 1 mal nerozhodný koniec. Úradujúcemu majstrovi zostáva odohrať ešte dve stretnutia.



Hádzaná - WHIL (Women´s Handball International League) 2016/2017 - 23. kolo - piatok:



: S. Nagyová a Habánková po 7, Perederijová 6 - K. Novotná 7, J. Vargová 7/3, Pastorková 3/3



Pok. hody: 2/1 - 8/6, vylúčené: 4 - 4, rozhodovali: Daňo a Sabol (obaja SR), 700 divákov







12.15 h DHK Baník Most - Slávia Partizánske



17.30 h DHK Zora Olomouc - HK AS Trenčín



18.00 h DHC Sokol Poruba - Sokol Písek



18.00 h Bemaco Prešov - HK Slovan Duslo Šaľa



17.00 h DHC Slavia Praha - ŠKP Bratislava



HC Zlín má voľno.



Tabuľka WHIL:



istý víťaz WHIL 2016/2017



2. Most 22 18 2 2 668:461 38



3. Šaľa 20 16 0 4 555:463 32



4. Slavia Praha 20 15 1 4 554:463 31



5. Poruba 21 13 0 8 559:504 26



6. Olomouc 20 10 0 10 515:527 20



7. Partizánske 20 9 1 10 455:467 19



8. Prešov 20 9 0 11 528:540 18



9. Zlín 21 8 0 13 484:490 16



10. Veselí 20 6 0 14 511:519 12



11. Trenčín 20 3 1 16 402:574 7



12. Písek 21 3 0 18 436:628 6



13. ŠKP Bratislava 21 0 0 21 428:712 0