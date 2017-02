Michalovce vstúpili do jarnej časti víťazstvom nad Trnavou

POPRAD 21. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v Poprade 2:0 nad hráčmi FC Spartak Trnava v utorkovom zápase 20. kola slovenskej Fortuna ligy 2016/2017 a do jarnej časti vstúpili ziskom troch bodov.



O góly Michalovčanov pod Tatrami sa postarali Martin Regáli a kapitán Igor Žofčák, ktorí po hodine hry skórovali v rozpätí štyroch minút. Zemplín sa vyšvihol na siedmu priečku tabuľkového poradia o skóre za AS Trenčín, obe mužstvá majú po 22 bodov. Trnava dosiaľ vybojovala 26 bodov a je na štvrtej pozícii. .



64. Regáli, 68. I. Žofčák, ŽK33. Grič, 84. Vajs - 74. Janso, 76. Martin Tóth, : Marhefka - Ferenc, Kováč, 689 divákov



Zostavy:



: P. Macej - Kristi Qose, Kavka, Sipľak, Šimčák - Grič - I. Žofčák, P. Kolesár (84. T. Sedlák), Dimitriadis (62. Serečin), Regáli - Bellás (63. J. Vajs)



: A. Jakubech - Čögley, Hladík (17. M. Oravec), Čonka, Janso - Martin Tóth - Jirka (62. I. Schranz), E. Halilovič (71. K. Yilmaz), Mikovič, Godál - Tambe



1. MŠK Žilina 18 14 2 2 52:13 44



2. ŠK Slovan Bratislava 18 11 2 5 30:18 35



3. ŽP Šport Podbrezová 18 10 5 3 22:11 35



4. FC Spartak Trnava 18 7 5 6 20:25 26



5. MFK Ružomberok 17 6 5 6 31:27 23



6. AS Trenčín 18 6 4 8 25:32 22



7. MFK Zemplín Michalovce 18 6 4 8 21:30 22



8. FC DAC 1904 Dunajská Streda 18 4 7 7 19:24 19



9. FK Senica 19 4 5 10 16:23 17



10. FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 18 4 4 10 19:31 16



11. 1. FC Tatran Prešov 18 2 7 9 10:31 13



.: Myjava odstúpila zo súťaže, jej zápasy a výsledky z jesennej časti sa v tabuľke anulovali.