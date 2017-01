Michal Handzuš pokračuje v kariére, myslí na slovenský titul

BANSKÁ BYSTRICA 4. januára (WebNoviny.sk) - Víťaz Stanleyho pohára a trojnásobný medailista z hokejových majstrovstiev sveta Michal Handzuš sa rozhodol pokračovať v hráčskej kariére. V 35. kole Tipsport ligy nastúpil za materský klub z Banskej Bystrice v utorňajšom derby zápase proti Zvolenu (3:4). Odohral tak prvé stretnutie v aktuálnej sezóne 2016/2017 a hoci nebolo bodovo úspešné, mužstvo spod Urpína pod vedením trénera Vladimíra Országha stále tróni na prvom mieste najvyššej slovenskej súťaže.



"Vnútorne som sa rozhodol pokračovať v hráčskej kariére už v auguste minulého roka. Od polovice novembra som trénoval s bystrickým mužstvom na ľade. V pondelok večer mi zavolal Vlado Országh s otázkou, či som pripravený na zápas, keďže mu vypadli dvaja hráči. Myslím si, že už potrebujem hrať. Som teda rád, že som mohol nastúpiť," vysvetľoval Michal Handzuš dôvody svojho rozhodnutia hrať opäť najvyššiu súťaž za Banskú Bystricu.



Majster sveta z Göteborgu 2002 mal v pozícii centra tretieho útoku na krídlach českého legionára Petra Kafku a aktuálneho slovenského reprezentanta Dalibora Bortňáka, ktorý predtým zastával pozíciu stredného útočníka. Do tempa sa síce Handzuš dostával ťažšie, ale v tretej tretine mohol duel so Zvolenom za stavu 3:3 rozhodnúť.



"Teší ma, že som vstúpil do zápasového kolotoča práve v derby pred plným domom. V prvej tretine to bolo ťažké, s pukom som sa poriadne ani nestretol, no od druhej sa to zlepšovalo aj vďaka mojim spoluhráčom v útoku, pretože vedia podržať puk. Mal som dve čisté šance v jednom striedaní, len škoda, že mi to tam nepadlo. Brankár Baroš predviedol dobré zákroky," tvrdil skúsený 39-ročný rodák spod Urpína, ktorý hral za svoj materský klub už vlani a predvlani a získal zhodne po oba roky vicemajstrovský titul. Tentoraz v Banskej Bystrici pomýšľajú na najvyššiu métu.



"Je tu vynikajúca partia. Všetci si uvedomujú, že základná časť je iba príprava na play-off. Už z tribúny som videl množstvo kvalitných hokejistov v tomto mužstve, takže nie je náhoda, že sme na čele súťaže," dodal Handzuš.



Michal Handzuš v utorok odohral súťažný duel po viac než ôsmich mesiacoch. Tridsaťdeväťročný víťaz Stanleyho pohára s Chicagom naposledy súťažne hral 22. apríla 2016 v šiestom súboji neúspešného finále ostatného play-off proti HK Nitra.