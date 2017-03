Michael Matt si pripísal premiérový triumf, Hirscher má slalomový glóbus

Rakúšan Michael Matt sa po prvý raz v kariére stal víťazom pretekov Svetového pohára alpských lyžiarov. V nedeľu v slovinskej Kranjskej....

KRANJSKA GORA 5. marca (WebNoviny.sk) - Rakúšan Michael Matt sa po prvý raz v kariére stal víťazom pretekov Svetového pohára alpských lyžiarov. V nedeľu v slovinskej Kranjskej Gore ovládol slalom pred Talianom Stefanom Grossom, ktorý zaostal o 30 stotín sekundy. Nemec Felix Neureuther mal na tretej priečke manko 46 stotín.



Dvadsaťtriročný mladší brat dvojnásobného majstra sveta Maria Matta Michael bol doteraz len raz na pódiu v pretekoch SP, v úvode tejto sezóny v novembri skončil vo fínskom Levi tesne pod vrcholom. "Mal som dobrý úvod sezóny v Levi, ale v januári na mňa prišla kríza. Tvrdo som sa pripravoval na majstrovstvá sveta, ale tam to ešte neklaplo podľa mojich predstáv. Prišlo to až teraz. Cítil som, že som dostatočne rýchly na to, aby som útočil na prvú trojku," cituje Michaela Matta portál ORF..



Úsmev na tvári napriek štvrtému miestu nechýbal Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi, ktorý si tretíkrát v kariére poistil malý glóbus za celkový triumf v hodnotení slalomu. Pred finálovým podujatím v americkom Aspene má dostatočný náskok 110 bodov pred najväčším konkurentom Nórom Henrikom Kristoffersenom.



Obhajca celkového triumfu v hodnotení slalomu Kristoffersen v Kranjskej Gore pokazil prvú jazdu a 42. miesto s odstupom 4,92 s ho diskvalifikovalo z boja malý glóbus. Držiteľ zlatého double z nedávnych MS v St. Moritzi Hirscher má za sebou ďalší skvostný súťažný víkend, počas ktorého si po šiesty raz privlastnil veľký glóbus za celkové víťazstvo v SP a predčasne získal aj malé krištáľové gule za slalom a obrovský slalom.



"Ciele, ktoré som si v tejto sezóne stanovil, som splnil. Vo svojich najlepších disciplínach mám zlaté medaily z majstrovstiev sveta aj krištáľové glóbusy. Som veľmi spokojný. Dnes sa však jazdilo vo veľmi náročných podmienkach a keď som sa ocitol v pohode v ciele, vydýchol som si," citujú Marcela Hirschera rakúske médiá.



Medzi tridsiatku najlepších pre druhé kolo nepostúpil Matej Falat. Jediný Slovák v 78-člennom štartovnom poli obsadil 54. priečku s odstupom 6,44 s. na vtedajšieho lídra Grossa.







1. Michael Matt (Rak.) 1:48,26 min, 2. Stefano Gross (Tal.) +0,30 s, 3. Felix Neureuther (Nem.) +0,46, 4. Marcel Hirscher (Rak.) +0,80, 5. Andre Myhrer (Švéd.) +1,24, 6. Stefan Thaler (Tal.) +1,29,...



1. Marcel Hirscher (Rak.) 1425 bodov - istý veľký glóbus, 2. Kjetil Jansrud 871, 3. Henrik Kristoffersen (obaja Nór.) 867, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 849, 5. Felix Neureuther (Nem.) 630, 6Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 586, ...



1. Marcel Hirscher (Rak.) 685 bodov - istý malý glóbus, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 575, 3. Manfred Moelgg (Tal.) 431, 4. Felix Neureuther (Nem.) 340, 5. Alexander Chorošilov (Rus.) 336, 6. Michael Matt (Rak.) 322, ...



