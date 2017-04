Meteorológovia predpovedajú chladné a veterné počasie, vydali výstrahu pred snežením

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Meteorológovia predpovedajú na tento týždeň chladné a veterné počasie so snežením na severe krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu a štvrtok výstrahu 2. stupňa pred vetrom na horách.



V okresoch Žilina, Martin, Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín môže vietor v polohách nad 1 300 metrov v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 32 až 40 m/s (115 až 145 km/h). V ostatných častiach krajiny platí výstraha 1. stupňa pred vetrom, ktorý bude v stredu a vo štvrtok dosahovať rýchlosť 18 až 22 m/s (65 ať 80 km/h)..



SHMÚ tiež varuje pred snežením v severných častiach krajiny, ako aj v južnejších okresoch stredného Slovenska (Košice - okolie, Gelnica, Rožňava), kde platí výstraha 1. stupňa. Do štvrtka rána môže v týchto oblastiach napadnúť 15 až 30 cm snehu. V súvislosti so snežením varujú meteorológovia aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Na celom území okrem juhu východného a západného Slovenska platí aj výstraha 1. stupňa pred prízemnými mrazmi. Teplota môže v noci zo stredy na štvrtok klesnúť až na -5 °C. „Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny,“ varuje SHMÚ.



