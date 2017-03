Metelka si na paralympijských MS vybojoval po striebre aj zlato v stíhačke

LOS ANGELES 5. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Jozef Metelka na svetovom šampionáte v dráhovej paracyklistike v americkom Los Angeles zatiaľ úspešne kopíruje svoje vystúpenie z vlaňajších paralympijských hier v Riu de Janeiro. Po striebre z disciplíny 1 km s pevným štartom si vybojoval zlato v stíhacích pretekoch jednotlivcov na 4 km v kategórii C4.



Tridsaťročný rodák z Piešťan po triumfe v kvalifikácii ovládol aj finále, v ktorom zdolal Austrálčana Kyla Bridgwooda tak suverénne, že ho dostihol o celé jedno kolo. Tretí skončil Rus Sergej Pudov. Metelka obhájil svoju zlatú medailu zo stíhačky z MS 2016 z talianskeho Montichiari. "Bolo to absolútne úžasné. Udržal som si dres majstra sveta do ďalšieho roka a to bol môj cieľ. Ďakujem UCI a všetkým za skvelé podujatie," povedal Metelka vo videu zavesenom na twitteri UCI Para-Cycling..



Cyklistický obojživelník Metelka je už štvornásobný majster sveta a tiež dvojnásobný paralympijský šampión z Ria de Janeiro. O časť ľavej dolnej končatiny prišiel po motocyklovej havárii v marci 2009 počas štúdia športového koučingu na Oxford Brookes University v Anglicku, kde dodnes žije. Trénuje ho Kyleigh Manners.







1. Jozef Metelka (SR), 2. Kyle Bridgwood (Aus.), 3. Sergej Pudov (Rus.), 4. César Neira (Šp.)