Mestskú ouvertúru Rely Mexika najlepšie zvládol Hänninen

MEXICO CITY 10. marca (WebNoviny.sk) - Fínska posádka Toyoty s Juhom Hänninenom za volantom Yarisu si najlepšie poradila so štvrtkovou mestskou ouvertúrou Rely Mexika, tretieho podujatia seriálu majstrovstiev sveta.



Na 1,57 km dlhom meranom úseku na nočnej ulici Zócalo v centre mexickej metropoly jej namerali v dvoch rýchlostných skúškach kombinovaný čas 3:37,2 min a do piatkového programu pôjdu ako lídri. Estónec Ott Tänak z tímu M-Sport zaostal na druhom mieste o 1,6 sekundy rovnako ako tretí Kris Meeke z Citröenu..



Štvornásobný a úradujúci majster sveta Sébastien Ogier bol v druhej skúške najrýchlejší a celkovo je šiesty, víťaz predchádzajúcich pretekov vo Švédsku a líder šampionátu Jari-Matti Latvala sa bude predierať vpred z ôsmej priečky. Posádky sa teraz presunú 400 km na sever do Leónu, ktorý bude nasledujúce tri dni centrom rely.



Rely Mexika - štvrtok:



1. Juho Hänninen (Fín) Toyota 3:37,2 min , 2. Ott Tänak (Est.) M-Sport +1,6 s, 3. Kris Meeke (V. Brit.) Citröen +1,6 s, 4. Thierry Neuville (Belg.) Hyundai +2,6, 5. Hayden Paddon (N. Zél.) Hyundai +3,2, 6. Sébastien Ogier (Fr.) M-Sport +4,0



