Mestskí policajti v Bratislave budú jazdiť aj na elektrických kolobežkách

Majú ich aj v Košiciach

V uliciach aj cyklohliadky

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Mestskí policajti v hlavnom meste SR Bratislave budú jazdiť aj na elektrických kolobežkách. Ako na odovzdaní kolobežiek mestskej polícii povedal primátor Bratislavy Ivo Nesronal, tieto dopravné prostriedky, ktoré pripomínajú bicykel, sú nielen rýchle, ale aj ekologické.Policajti ich budú posielať len do pešej zóny historického jadra Starého Mesta. „Inšpiroval som sa metropolami na západe, túto atrakciu už majú aj v Košiciach,“ dodal s tým, že kolobežky budú mať policajti zatiaľ dve a z metského rozpočtu na ne mesto dalo spolu tritisíc eur.Podľa primátora, ak sa tieto nové dopravné prostriedky osvedčia, nevylučuje, že kúpia nové. Kolobežky sú vybavené aj osvetlením, jazdiť teda na nich môžu aj v noci. Na obsluhu nepotrebujú policajti špeciálne vzdelanie, stačí im na to školenie.Mestskí policajti do ulíc posielajú aj cyklohliadky. Stretnúť sa s nimi môžu obyvatelia bratislavských mestských časti Petržalka, Ružinov i Staré Mesto.Ich úlohou je dohliadať na verejný poriadok na takých miestach, kde nie je možné dostať sa autom. Kontrolujú napríklad aj dodržiavanie zákazu voľného pohybu psov, zamerajú sa na neprispôsobivé osoby, zákaz pitia alkoholu na verejných priestranstvách, vytváranie čiernych skládok, vyhľadávanie starých vozidiel a podobne.Príslušníci mestskej polície hliadkujú aj na koňoch. Ľudia ich môžu stretnúť na viacerých oddychových miestach, no najmä v Lesoparku, na Železnej studienke a na Kolibe. Na týchto miestach dohliadajú na verejný poriadok, kontrolujú dodržiavanie zákazu vjazdu automobilov a zisťujú nelegálne skládky.Príslušníci jazdnej polície v spolupráci s policajným zborom pátrajú aj po hľadaných osobách alebo veciach. Okrem toho, že kone sú ekologickým dopravným prostriedkom, dostanú sa aj na miesta, ktoré sú inak ťažko prístupné.

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy je poriadkový útvar, ktorý zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením. Mestskú políciu tvorí päť okrskových staníc a Stanica jazdeckej polície a kynológie s celomestskou pôsobnosťou. Číslo skráteného volania je 159.