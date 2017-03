Mesto diskriminovalo Rómku, musí sa jej ospravedlniť a finančne ju odškodniť

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vyhovel žalobe rómskej ženy, ktorá sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila v roku 2010, keď sa uchádzala....

POPRAD 24. marca (WebNoviny.sk) - Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vyhovel žalobe rómskej ženy, ktorá sa domáhala nápravy za diskrimináciu, ktorej čelila v roku 2010, keď sa uchádzala o pracovné miesto terénnej sociálnej pracovníčky v meste Spišská Nová Ves.



Podľa súdu sa jej musí mesto ospravedlniť a finančne ju odškodniť. „Ide vôbec o jedno z prvých rozhodnutí slovenských súdov v prípade rasovej diskriminácie v prístupe k zamestnaniu v prospech diskriminovanej osoby,“ informoval o tom dnes prostredníctvom tlačovej správy Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a ľudské práva. .



Súd o žalobe rozhodoval už v roku 2012



Podľa Ivanca sa Viera Pompová, v roku 2010 uchádzala o miesto terénnej sociálnej pracovníčky v Spišskej Novej Vsi.



„Napriek tomu, že mala požadované vzdelanie aj dlhoročnú prax s terénnou prácou v rómskych komunitách, na voľné miesto boli prijaté uchádzačky nerómskeho pôvodu s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou, ktoré neovládali rómsky jazyk,“ uviedol ďalej Ivanco.





Podľa Ivanca aj Fond sociálneho rozvoja, ktorý v tom čase financoval pracovné miesto, následne, na podnet danej ženy, vyjadril pochybnosti nad zákonnosťou priebehu výberového konania, a však jeho výsledky už nemohol zvrátiť.



„Okresný súd o žalobe Pompovej rozhodoval už v roku 2012, keď ju zamietol ako neopodstatnenú. Jeho rozhodnutie v roku 2013 potvrdil aj Krajský súd v Košiciach. Pompová sa však následne obrátila s ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd SR, kde namietala, že postupom a rozhodnutím všeobecných súdov došlo k porušeniu jej práva na spravodlivý súdny proces,“ opísal priebeh prípadu Ivanco.





Pompová podľa neho poukazovala na to, že okresný a krajský súd ignorovali jej námietky a argumenty, ktoré v konaní predniesla a nesprávne uplatnili antidiskriminačnú legislatívu. Ústavný súd SR jej sťažnosti v decembri 2015 vyhovel, zrušil rozhodnutie krajského súdu a celý prípad sa opätovne vrátil na stôl okresnému súdu.



Mesto trvá na svojej doterajšej argumentácii



Okresný súd na pojednávaní vo štvrtok 23. marca nakoniec žalobe Pompovej vyhovel a rozhodol, že mesto Spišská Nová Ves ju diskriminovalo v prístupe k zamestnaniu z dôvodu jej rómskej etnickej príslušnosti. Zároveň nariadil mestu, aby sa poškodenej žene písomne ospravedlnilo a priznal jej tiež náhradu nemajetkovej ujmy 2500 eur.



„Sudkyňa v stručnom odôvodnení po vyhlásení rozsudku konštatovala, že kým žalobkyňa v súdnom spore uniesla svoju časť dôkazného bremena, mesto Spišská Nová Ves svoju časť dôkazného bremena neunieslo, teda rozumnými argumentmi nedokázalo vysvetliť prijatie uchádzačiek s nižšou kvalifikáciou a kratšou praxou a ani vysvetliť pochybnosti o transparentnosti celého výberového procesu,“ informoval ďalej Ivanco.





„My Rómovia chceme pracovať a chceme byť súčasťou tejto spoločnosti. Je však dôležité, aby sme dostali šancu. Rómovia sa mnohokrát stretávajú s diskrimináciou pri hľadaní práce. Ja som sa rozhodla jej postaviť a brániť sa. Je pre mňa veľkým zadosťučinením, že som sa po rokoch dočkala spravodlivého súdneho rozhodnutia,“ uviedla Pompová po rozhodnutí súdu.



Mesto Spišská Nová Ves naďalej trvá na svojej doterajšej argumentácii, a teda že v procese výberového konania boli dodržané všetky podmienky a k diskriminácii žalobkyne nikdy nedošlo, tak ako to v predchádzajúcich rozhodnutiach uviedol okresný súd, a tiež Krajský súd v Košiciach, uvádza sa to v stanovisku mesta, ktoré agentúre SITA zaslala Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia mesta.



Poškodenej rómskej žene v súdnom konaní dlhodobo sprostredkováva bezplatnú právnu pomoc Poradňa pre občianske a ľudské práva, ide o mimovládnu organizáciu, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou.



