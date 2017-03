Messi u nás Ani zadarmo, dušuje sa prezident Altinordu

IZMIR 2. marca (WebNoviny.sk) - Argentínčan Lionel Messi z FC Barcelona je snom mnohých prezidentov futbalových klubov, šéf tureckého druholigového Altinordu Izmir Seyit Mehmet Özkan by ho nechcel v tíme ani zadarmo.



Altinordu stavia výlučne na odchovancoch a tureckých hráčoch, megahviezdy zo zahraničia majú dvere zatvorené. "Aj keby Messi chcel hrať za Altinordu bez výplaty, istotne by som ho odmietol," citoval Özkana web goal.com s odvolaním sa na klubový web. .



Altinordu Izmir figuruje na 9. priečke 18-člennej druhej najvyššej tureckej dlhodobej súťaže, má 28 bodov (bilancia 7-7-8). Na 6. pozíciu, ktorá zaručí účasť v play-off o postup medzi elitu, má trojbodové manko.



"Verím našim mladým tureckým hráčom, im dávam šancu. Naším cieľom je dostať sa do Süper Lig a hrať v európskych pohároch v roku 2023, vtedy oslávime klubovú storočnicu," doplnil Özkan.