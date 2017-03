Messi sa odvolal voči trestu. Neslušné slová nesmerovali na rozhodcov, tvrdí

Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi nesúhlasí s pozastavením činnosti na štyri zápasy kvalifikácie o postup na MS....

BUENOS AIRES 30. marca (WebNoviny.sk) - Kapitán argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi nesúhlasí s pozastavením činnosti na štyri zápasy kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska a odvolal sa voči rozhodnutiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorá ho potrestala za to, že počas nedávneho víťazného zápasu v Buenos Aires proti Čile (1:0) verbálne urazil rozhodcu.





Messiho rozhnevala v závere stretnutia signalizácia asistenta rozhodcu, podľa ktorého fauloval súpera. Vzápätí začal rozhadzovať rukami a arbitrovi adresoval neslušné výrazy. Po zápase si s ním odmietol podať ruku. Okrem štvorzápasového dištancu, ktorého prvú časť si už odpykal v utorňajšom dueli v Bolívii (0:2), dostal hráč FC Barcelona aj pokutu 10-tisíc švajčiarskych frankov..



Messi adresoval arbitrovi spŕšku nadávok, no podľa argentínskeho webu La Nación sa bráni tým, že neslušné slová nesmerovali na žiadneho z rozhodcov, ale "iba tak - do vetra, na nikoho konkrétneho". "Sme nepríjemne zaskočení verdiktom FIFA, ako aj spôsobom a jeho načasovaním. Existujú precedensy, ktoré by mohli Messiho trest zmierniť," vyhlásil sekretár argentínskeho národného tímu Jorge Miadosqui.





Argentína môže mať bez Messiho vo zvyšku eliminácie MS 2018 ešte veľké problémy. Vicemajstri sveta sú štyri kolá pred jej koncom na 5. pozícii, ktorá zaručuje miestenku v novembrovej interkontinentálnej baráži proti najlepšiemu tímu z Oceánie. Ak by Messiho suspendácia zostala v platnosti, 29-ročný rodák z Rosaria by vynechal aj duel v Uruguaji a domáce merania síl proti Venezuele a Peru, pričom k dispozícii by bol až na posledný zápas juhoamerického kvalifikačného cyklu v Ekvádore.



