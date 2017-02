Messi hrdinom Barcelony na pôde Atlética, míľniky trénerov

MADRID 27. februára (WebNoviny.sk) - Lionel Messi v novej pozícii na ihrisku bol napokon hrdinom FC Barcelona v nedeľňajšom zápase španielskej futbalovej La Ligy na pôde Atlética Madrid. Argentínsky útočník zabezpečil hosťom tri body zásahom z 86. minúty.



Tréner katalánskeho tímu Luis Enrique sa po nevýrazných výkonoch a výsledkoch z ostatného obdobia rozhodol pre zmenu formácie. Barcelončania nastúpili v rozostavení 3-4-3. Zadný šík utvorili Jérémy Mathieu, Samuel Umtiti a Gerard Piqué. V strede poľa dostal príležitosť Sergi Roberto, Rafinha bol na pravej strane útoku a Lionel Messi dostal voľnosť v strede za útočným tandemom Luis Suárez - Neymar. .



Messi na dvakrát dostal loptu do siete



Prvý gól videli diváci na Štadióne Vicenteho Calderóna po hodine hry - Rafinha sa najrýchlejšie zorientoval v pokutovom území a krížnou strelou prekonal Jana Oblaka.



Atlético zmazalo manko o šesť minút neskôr, stopér Diego Godín skóroval hlavou po Kokeho centri. Zdalo sa, že aktéri sa rozídu zmierlivo, avšak v 86. minúte obrana domáceho tímu neustrážila Messiho a argentínsky klenot na dvakrát dostal loptu do siete.



"Mužstvo odohralo skvelý zápas. Dve zaváhania, dva nešťastné momenty nás stáli zisk troch bodov. Bol to veľmi vyrovnaný duel. Na konci sa tešil úspešnejší tím," uviedol kapitán madridského klubu Gabi, citoval ho klubový web.



"Nedeľňajšie víťazstvo je pre mužstvo veľkým povzbudením, nerodilo sa ľahko. V prvom polčase sme stratili veľa lôpt, v druhom to bolo oveľa lepšie," vyhlásil Luis Enrique, citoval ho web FCB. Autor prvého zásahu Rafinha doplnil: "Dokázali sme odpovedať na súperov gól. Musíme sa vždy veriť a bojovať o každú loptu. Mužstvo vydalo zo seba maximum, a to nám vynieslo tri body."







Enriqueho stý ligový duel na lavičke Barcelony



Obaja tréneri sa v nedeľu zapísali do štatistík. Domáci Diego Simeone odkoučoval trojsté súťažné stretnutie na lavičke Atlética, kormidla sa ujal v januári 2012. V historickom klubovom meradle je pre ním iba Luis Aragonés (612 zápasov). Hosťujúci tréner Luis Enrique víťazstvom oslávil stý ligový duel na lavičke Barcelony (bilancia 75-14-11).



Barcelona sa víťazstvom vyšvihla na prvú priečku La Ligy, dosiaľ vybojovala 54 bodov. Real Madrid je druhý, má o dva body aj zápasy menej. Real sa vráti na čelo, ak v nedeľu získa tri body na pôde FC Villarreal (hrá sa od 20.45 h). Atlético po nedeľňajšej prehre zaostáva, je na štvrtom mieste (45 b.).



Na tretej priečke figuruje čierny kôň doterajšieho priebehu La Ligy FC Sevilla (52 b.). "Mám radosť z víťazstva nad priamym konkurentom, no je pred nami dlhá cesta. Je dobré, že v boji o titul naďalej vyvíjame tlak," dodal Luis Enrique.