Messi dosiahol zrušenie dištancu za urážku rozhodcu

ZÜRICH 4. mája (WebNoviny.sk) - Lionel Messi bude argentínskej futbalovej reprezentácii k dispozícii v závere juhoamerickej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018. Odvolacia komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vyhovela jeho odvolaniu proti zastaveniu činnosti na štyri zápasy za verbálnu urážku rozhodcu. Útočníka FC Barcelona potrestali za správanie počas víťazného zápasu v Buenos Aires proti Čile (1:0) v kvalifikácii o postup na MS 2018 do Ruska.



Messiho rozhnevala v závere stretnutia signalizácia asistenta rozhodcu, podľa ktorého fauloval súpera. Vzápätí začal rozhadzovať rukami a arbitrovi adresoval neslušné výrazy. Po dueli si s ním odmietol podať ruku. Okrem štvorzápasového dištancu, ktorého prvú časť si už odpykal v stretnutí v Bolívii (0:2), pôvodne dostal aj pokutu 10-tisíc švajčiarskych frankov..





Dvadsaťdeväťročnému rodákovi z Rosaria hrozilo, že nútene vynechá duel v Uruguaji a domáce merania síl proti Venezuele a Peru, pričom k dispozícii by bol až na posledný zápas juhoamerického kvalifikačného cyklu v Ekvádore. Argentína by mala bez Messiho vo zvyšku eliminácie MS 2018 veľké problémy. Vicemajstri sveta sú štyri kolá pred jej koncom na 5. pozícii, ktorá zaručuje miestenku v novembrovej interkontinentálnej baráži proti najlepšiemu tímu z Oceánie.



Odvolacia komisa označila Messiho správanie za nevhodné, ale konštatovala, že dostupné dôkazy nie sú dostačujúce na to, aby potvrdila trest od disciplinárnej komisie. "Nikdy sme nespochybňovali dôležitosť preukazovania úcty rozhodcom. Patrí to k základom športového správania vo futbale, nedostatok rešpektu je v rozpore so zásadami fair-play," uviedla zároveň odvolacia komisia FIFA.