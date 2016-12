Merkelovej podpora po útoku na trhoch v Berlíne vzrástla

Nový prieskum verejnej mienky zaznamenal nárast podpory nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a jej kresťanských demokratov. Prieskum inštitútu....

BERLÍN 28. decembra (WebNoviny.sk) - Nový prieskum verejnej mienky zaznamenal nárast podpory nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a jej kresťanských demokratov. Prieskum inštitútu Forsa, ktorý dnes zverejnili nemecké médiá, bol vykonaný po útoku na berlínske vianočné trhy z 19. decembra.



Preferencie Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej bavorského spojenca Kresťanskosociálnej únie (CSU) za posledný týždeň vzrástli o dve percentá. Celková podpora oboch strán dosahuje 38 percent, čo je najviac za uplynulý rok.



Ak by Nemci mohli teraz priamo rozhodovať o obsadení postu spolkového kancelára, 52 percent z nich by podľa prieskumu Forsa hlasovalo za Merkelovú. Oproti minulému týždňu to taktiež predstavuje dvojpercentný nárast. Merkelovej najsilnejší súper, šéf sociálnych demokratov Sigmar Gabriel, za ňou zaostal o 39 percentuálnych bodov.



Inštitút Forsa pripísal nárast popularity Merkelovej a strán CDU/CSU na margo obáv vyvolaných berlínskym útokom, ktorý si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 50 zranených.



"Vždy, keď sú ľudia znepokojení takýmito hroznými činmi, voliči spravidla odmietajú experimenty a postavia sa za vládu, ktorá je pri moci," povedal riaditeľ Forsy Manfred Güllner.



Preferencie CDU/CSU v priebehu tohto roka klesali. Podľa agentúry DPA to bol dôsledok sporov medzi oboma stranami, ktoré sa týkali zvládania utečeneckej krízy.