Merkelovej CDU sa stala jasným víťazom krajinských volieb v Sársku

BERLÍN 26. marca (WebNoviny.sk) - Kresťanskí demokrati nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zvíťazili dnes podľa prvých prognóz s výrazným náskokom vo voľbách v spolkovej krajine Sársko, ktoré sú považované za dôležitý test pred tohtoročnými voľbami do Spolkového snemu.



Podľa údajov verejnoprávnej televízie ZDF sa Kresťanskodemokratickej únii Nemecka (CDU) podarilo poraziť konkurenčnú Sociálnodemokratickú strany Nemecka (SPD) v pomere 40 ku 30 percentám odovzdaných hlasov..





Nenapĺňajú sa tak nádeje sociálnych demokratov pod vedením nového predsedu Martina Schulza, že prostredníctvom krajinských volieb posilnia svoju pozíciu pred septembrovým rozhodovaním voličov o novom zložení Bundestagu.



Podľa prognózy ZDF budú výsledky nedeľňajších krajinských volieb v Sársku úspechom aj pre pravicovo-populistickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). S odhadovaným ziskom šiestich percent hlasov by totiž prekonala hranicu pre vstup do regionálneho parlamentu už v 11. zo 16 spolkových krajín Nemecka.



V súlade s očakávaniami zrejme z krajinského snemu vypadli Zelení, keďže tentoraz nemali vo voľbách potrebnú päťpercentnú podporu. Sársko je s necelým miliónom obyvateľov jednou z najmenších spolkových krajín Nemecka.



