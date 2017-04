Merkelová: Referendum v Turecku ukázalo, ako hlboko je spoločnosť rozdelená

Nemecko vyzvalo tureckú vládu, aby sa zapojila do "úctivého politického dialógu so všetkými politickými a občianskymi silami v krajine".....

ANKARA/BERLÍN 17. apríla (WebNoviny.sk) - Nemecko vyzvalo tureckú vládu, aby sa zapojila do "úctivého politického dialógu so všetkými politickými a občianskymi silami v krajine". Podľa Berlína "tesný výsledok" nedeľňajšieho referenda o rozšírení právomocí prezidenta ukázal, "ako hlboko je turecká spoločnosť rozdelená". Informovala o tom dnes agentúra AP.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel v spoločnom vyhlásení uviedli, že vláda v Berlíne rešpektuje právo tureckého ľudu rozhodovať o svojej ústave. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má teraz podľa nich "veľkú zodpovednosť" za ďalšie kroky krajiny..





Merkelová a Gabriel poukázali aj na minulotýždňovú správu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), v ktorej vyjadrila pochybnosti o spravodlivých podmienkach hlasovania v referende.



Pozorovatelia OBSE konštatovali, že odporcovia prechodu k prezidentskému systému vlády sú vo volebnej kampani zastrašovaní, ich mítingy sú zakazované a zasahuje voči nim polícia."Kto vôbec si? Najprv si uvedom, kde sú tvoje hranice," vyhlásil Erdogan na adresu OBSE. Merkelová a Gabriel ale zdôraznili, že Turecko ako člen OBSE a kandidát na vstup do Európskej únie musí vziať do úvahy obavy OBSE.





Ako informovala agentúra Anadolu, z priebežných výsledkov referenda vyplýva, že zástancovia ústavných zmien zvíťazili v pomere 51,41 ku 48,59 percenta hlasov. Volebná účasť dosiahla 85,46 percent.



Opozícia sa sťažovala na volebné podvody, ako aj na rozhodnutie Najvyššej volebnej rady o uznaní hlasovacích lístkov, ktoré nemali oficiálnu pečiatku. Predseda Najvyššej volebnej rady Sadi Güven odmietol tvrdenia o podvodoch. K neopečiatkovaným lístkom povedal, že ich dali voličom omylom a nechceli ich potom diskriminovať.