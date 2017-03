Merkelová žiada trpezlivosť v súvislosti s rastúcim počtom migrantov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyzvala na trpezlivosť s utečeneckou politikou Európskej únie aj vo svetle toho, že do Európy cez....

BERLÍN 21. marca (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok vyzvala na trpezlivosť s utečeneckou politikou Európskej únie aj vo svetle toho, že do Európy cez Stredozemné more prúdia stále ďalší migranti.



Ide o dlhodobý vývoj, "a tam je potrebné aj nabrať dlhší dych", uviedla Merkelová po stretnutí s prezidentom západoafrickej Burkiny Faso, Rochom Marcom Kaborém, v Berlíne. Nevyhnutné sú však tiež "veľmi rozhodné snahy v Líbyi", najmä opätovné nastolenie politického poriadku v tejto krajine..





Aj po viacerých politických summitoch o migrácii sa naďalej tisíce ľudí vydávajú z Líbye na nebezpečnú plavbu do Európy. Minulý víkend za 24 hodín zachytili pri vyše 20 záchranných operáciách v Stredozemnom mori viac ako 3000 ľudí.



Migrácia vychádzajúca z Líbye má v mnohých prípadoch ekonomické dôvody, uviedla Merkelová. Už na jeseň minulého roka boli v severoafrickej krajine státisíce ľudí, ktorí plánovali pokračovať v ceste do Európy.





Ak majú byť vybudované migračné partnerstvá s africkými krajinami, ako je napríklad Niger, je potrebný istý čas, kým budú vytvorené lepšie životné podmienky pre tamojších ľudí. "Nedá sa to za niekoľko mesiacov," zdôraznila nemecká kancelárka.



Teraz je prvoradé nastoliť v Líbyi politický poriadok a stabilizovať ju, uviedla Merkelová s tým, že je rada, že Egypt, Alžírsko a Tunisko sa v tejto súvislosti chopili iniciatívy. "Ale ani to nie je niečo, čo bude vyriešené za štyri týždne. Je to komplikovaný proces," dodala.