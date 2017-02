Merkelová sa dohodla s Tureckom na počte prijatých utečencov

ANKARA 2. februára (WebNoviny.sk) - Nemecko bude každý mesiac z Turecka prijímať 500 utečencov. Počas návštevy v Ankare to oznámila nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa takto vyjadrila po stretnutí s tureckým premiérom Binalim Yildirim.



"Rozhodli sme sa teraz, že každý mesiac prijmeme 500 utečencov, vďaka čomu budeme môcť byť nápomocní v konkrétnych prípadoch," povedala Merkelová, žiadne ďalšie podrobnosti k avizovanému kroku však neposkytla. Člen nemeckého vládneho kabinetu, ktorý si neželal byť menovaný, agentúre DPA povedal, že nemecká vláda sa takto rozhodla už pred niekoľkými týždňami..



Merkelová sa stretla tiež s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého vyzvala na to, aby rešpektoval slobodu prejavu. S Erdoganom kancelárka počas svojej prvej návštevy Turecka od tamojšieho júlového neúspešného pokusu o prevrat podľa vlastných slov diskutovala o spoločných záujmoch v boji proti terorizmu. Merkelová sľúbila, že tureckého prezidenta podporí pri hľadaní pôvodcov vojenskej vzbury. Zdôraznila však, že sloboda prejavu a politická rôznorodosť by nemali byť terčom postihu, čím reagovala na rozsiahle čistky, ku ktorým Ankara pristúpila po potlačenom puči.



V Turecku stále platí výnimočný stav, ktorý dáva bezpečnostným zložkám širšie právomoci. Úrady doposiaľ zakázali okolo 130 novín, televíznych a rozhlasových staníc a ďalších médií. Vláda obvinila tieto médiá zo spolupráce s hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena, ktorého Ankara podozrieva zo zosnovania prevratu.



Turecké orgány zároveň zadržali desaťtisíce ľudí podozrivých zo spojenia s hnutím Gülena, ktorý žije v exile v USA. Viac než 100.000 štátnych zamestnancov tiež prišlo o prácu. Rozsiahle zákroky rozšírili aj na iných oponentov vlády. Vo väzbe je vyše sto novinárov i lídri prokurdskej parlamentnej strany.