Merkelová sa chystá na návštevu do USA, s Trumpom preberie aj G20

BERLÍN 6. marca (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas svojej prvej návštevy vo Washingtone od jeho nástupu do funkcie hovoriť o summite skupiny G20, ktorý sa uskutoční v Nemecku, a tiež o budúcnosti transatlantických vzťahov. Povedal to dnes jej hovorca Steffen Seibert.



Merkelová povie Trumpovi, čo by podľa nemeckej vlády malo byť na programe summitu, ktorý je naplánovaný na 7. a 8. júla..



Hovorca dodal, že kancelárku nebude na jej prvej ceste za Trumpom do Bieleho domu sprevádzať obchodná delegácia. Kancelárka a prezident USA by sa mali stretnúť 14. marca.



Vzťah Merkelovej a Trumpa sa začal búrlivo - počnúc januárovými nezhodami ohľadne obchodu, cez vyjadrenia amerického prezidenta o médiách, až po jeho pokus obmedziť imigráciu do Spojených štátov.



