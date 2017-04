Merkelová po dvoch rokoch navštívi Rusko, stretne sa s prezidentom Putinom

Po prvý raz za dva roky pocestuje nemecká kancelárka Angela Merkelová budúci utorok na rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Ruska.....

BERLÍN 28. apríla (WebNoviny.sk) - Po prvý raz za dva roky pocestuje nemecká kancelárka Angela Merkelová budúci utorok na rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Ruska. Hlavnými témami budú príprava summitu skupiny G20, ktorý sa bude konať v júli v Hamburgu, ale aj vojna v Sýrii a konflikt na Ukrajine, uviedol v piatok hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.



Miestom stretnutia oboch politikov však nebude Moskva, ale na Putinovu žiadosť čiernomorské letovisko Soči. Nemecko-ruské vzťahy sú narušené od ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym. "Samozrejme sú dve témy, ktoré naše vzťahy zaťažujú," povedal Seibert. Ide o uvedenú anexiu v rozpore s medzinárodným právom a destabilizáciu východnej Ukrajiny proruskými separatistami..



"To sú priťažujúce okolnosti, ktoré nemožno prejsť mlčaním," dodal Seibert s tým, že je možné, že na utorkových rozhovoroch sa spomenie aj "stav bilaterálnych vzťahov", ako aj vývoj občianskej spoločnosti v Rusku. Zámerom nemeckej vlády je totiž vždy zapojiť Rusko do konštruktívnych riešení, nakoľko je to len možné.



Merkelová bola v Rusku naposledy v máji 2015 na oslavách 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny. S Putinom sa odvtedy stretla viackrát na medzinárodných podujatiach v iných krajinách, so šéfom Kremľa aj často telefonovala. Nemecká kancelárka pred rozhovormi v Soči cez víkend navštívi Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.



, ,