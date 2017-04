Merkelová odporučila utečencom, aby išli z miest na vidiek

BERLÍN 1. apríla (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes vyzvala utečencov, ktorí sa chcú usadiť v Nemecku, aby prijali možnosť žiť v riedkejšie osídlených oblastiach krajiny namiesto veľkých miest a prejavili aspoň štipku záujmu o nemeckú kultúru.



"Očakávame, že tí, ktorí sem prichádzajú, rešpektujú naše zákony a majú aspoň troška záujem o naše životy," povedala Merkelová vo svojom pravidelnom sobotňajšom rozhlasovom príhovore. Nemecko prijalo od roku 2015 vyše milióna migrantov a utečencov a borí sa s politickým a spoločenským nátlakom, ktorý sprevádza integráciu nových príchodzích do nemeckej spoločnosti..





Merkelová priznala, že mnohí migranti dávajú prednosť životu vo veľkých mestách, kde však majú často problém nájsť bývanie."Preto im odporúčam zostať na vidieku..., kde to môže byť na prvý pohľad troška neatraktívne," uviedla. "Pretože ľudia na týchto miestach sa často dokážu lepšie postarať o záujmy utečencov a integrovať ich."



Kancelárka zdôraznila, že tí, ktorí prichádzajú do Nemecka, by mali prijať za svoje "hodnoty, na ktorých je založená táto krajina: toleranciu, otvorenosť, náboženskú slobodu a slobodu slova."



