Merkelová mieri na návštevu do Bieleho domu, prvýkrát sa stretne s Trumpom

WASHINGTON 17. marca (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump privíta v piatok na rozhovoroch v Bielom dome nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Na stretnutí sa nastaví charakter transatlantického vzťahu s americkým lídrom, ktorý sa zaviazal, že sa bude držať politiky v duchu hesla "Najprv Amerika" (America First).



Najvplyvnejší lídri západného sveta, Trump a Merkelová, budú mať sériu stretnutí o otázkach obrany, obchodu a bezpečnosti. Avšak budú tiež hostiteľmi okrúhleho stola, kde budú s lídrami amerických i nemeckých podnikateľských kruhov diskutovať o odbornej výchove..



Americký prezident privíta Merkelovú v Bielom dome okolo 16.20 h SEČ, po ďalšom programe usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu a nakoniec spolu povečerajú.



Stretnutie odložili pre počasie



Stretnutie oboch lídrov bolo odložené z utorka 14. marca na dnešok z dôvodu nepriaznivého počasia a snehovej víchrice, ktorá zasiahla východné pobrežie USA, vrátane hlavného mesta Washington. Americké letecké spoločnosti museli vtedy zrušiť približne 4000 letov.





Merkelová má s prezidentom Trumpom počas svojej prvej návštevy vo Washingtone od jeho nástupu do funkcie hovoriť o summite skupiny G20, ktorý sa uskutoční v Nemecku, a tiež o budúcnosti spomínaných transatlantických vzťahov. Merkelová sa vo februári stretla na bezpečnostnej konferencii v Mníchove s Trumpovým viceprezidentom Mikeom Penceom.



Kancelárka vyjadrila ochotu spolupracovať aj s novou americkou administratívou a od Trumpovho nástupu pokračuje v obvyklom režime bilaterálnych vzťahov oboch krajín. Trump opakovane kritizoval utečeneckú politiku Merkelovej, ktorú v jednom rozhovore označil za katastrofálnu. Ostrými výrokmi o kancelárke trávil Trump väčšinu roka 2016 obvinil ju z "ruinovania Nemecka" tým, že umožnila prúdu utečencov zo Sýrie vstúpiť do krajiny.



Kancelárka má odlišné názory



Kancelárka má odlišné názory oproti Trumpovi, a to na všetko - od úlohy medzinárodných organizácií až po prijímanie utečencov, ale obe strany podľa očakávania eliminujú možnosť konfliktu, keď jeden druhého spoznajú.



Trump podľa očakávania vyzve spojencov, aby hrali väčšiu rolu vo vojenskej aliancii NATO, a požiada Merkelovú o radu, ako má pristupovať k Rusku. Informovali o tom predstavitelia Bieleho domu. Merkelová chce tiež debatovať o situácii v Sýrii, Líbyi, Afganistane a na Ukrajine, ako aj o boji proti terorizmu a politike voči utečencom.



Jednou z hlavných tém na stretnutí bude pravdepodobne Trumpov sporný politický program nazvaný "Najprv Amerika", ďalej jeho postoj k obchodným dohodám a ich spojitosť s americkou ekonomikou. Merkelová je obhajkyňou voľného obchodu a slobodného trhu.



