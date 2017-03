Menia sa podmienky pri získavaní hypotekárnych úverov

Od marca sa menia podmienky pri získavaní hypotekárnych úverov. Zmeny vyplývajú z opatrenia Národnej banky Slovenska. Ako ďalej informuje....

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) -



Ako ďalej informuje portál voFinanciach.sk, banky budú musieť obmedziť hypotéky, ktoré sú vyššie ako 80 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Takýchto hypoték nebude môcť byť na trhu viac ako polovica zo všetkých poskytnutých hypoték. .



Podľa výkonného riaditeľa portálu FinancnyKompas.sk Maroša Ovčarika neskôr podiel takýchto hypoték poklesne ešte na 40 %. K stopercentnej hypotéke sa podľa Michala Kozáka z Partners Group SK dostane už len jeden klient z desiatich.



Pokiaľ bude človek žiadať o hypotéku, banka bude musieť prísnejšie vyhodnotiť jeho finančnú situáciu. Z príjmu musí banka podľa Ovčarika odpočítať nielen životné minimum, ak je žiadateľ napríklad ženatý, tak aj životné minimum na manželku a deti, ale musí odpočítať ešte aj rezervu 20 % a až zvyšok bude môcť byť použitý na splátku úveru. Rezerva vo výške 20 % však bude do praxe nabiehať postupne.



Dôležité je finančné plánovanie



Od marca bude povinná rezerva vo výške 5 % a postupne sa bude zvyšovať až na 20 % z disponibilného príjmu.



“Už v súčasnosti väčšina bánk počíta s rezervou, tá však obvykle nie je vo výške 20 %. Na túto úroveň sa dostaneme povinne do 1. júla 2018, preto sa táto časť opatrenia naplno prejaví skôr v roku 2018,” povedal senior analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi.



Pri výpočte bonity musia banky zároveň povinne zohľadňovať možnosť budúceho rastu úrokových sadzieb. K úrokovým sadzbám tak budú musieť pripočítať dva percentuálne body, čo disponibilný príjem klienta žiadajúceho o úver opäť značne zníži. “Najviac to môže postihnúť mladých záujemcov o bývanie, pri ktorých sa dvojpercentný stres test bude počítať pri hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých pred znížením o príspevky štátu a banky,” skonštatoval Világi.



Najlepšou možnosťou pre klientov je preto podľa Kozáka finančné plánovanie a príprava na bývanie už v predstihu.



Prechod nebude skokový



Pri úveroch na bývanie bude môcť byť po novom maximálna splatnosť 30 rokov. S dlhšou splatnosťou bude môcť byť poskytnutých podľa Ovčarika len 10 % úverov na bývanie banky. Zároveň nebude môcť byť na začiatku v zmluve dohodnutý pri poskytovaní úveru odklad splátok alebo napríklad progresívne splácanie, teda postupne rastúce mesačné splátky, ktoré sa v praxi v minulosti vyskytovalo.



Prechod na nové podmienky od 1. marca nebude podľa Világiho skokový. Banky nečakajú so zmenami a povinnosti z opatrenia Národnej banky Slovenska už priebežne implementujú od začiatku roka. Avšak domnieva sa, že klientov sa tieto zmeny dotknú prevažne negatívne.



Banky im totiž pri rovnakom príjme poskytnú oveľa nižšiu hypotéku ako v minulom roku. Podľa Ovčarika sa opatrenia dotknú skôr nízkopríjmových ľudí, prípadne takých, ktorí nemajú našetrené žiadne vlastné zdroje.