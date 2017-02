Megavýhra v TV šou – 80 000 EUR!

Torta síce do Bratislavy nedorazila, zato 23-tisíc eur Mirke do Vrbového áno. Foto: Hra o Niké

Východniar ukázal recept, ako v Hre o Niké získať čo najviac. Janko ukázal Slovákom recept, ako vyhrať v Hre o Niké čo najviac. Zlý začiatok, dobrý koniec. Aj tak by sa dal zhrnúť nedeľný podvečer v TV šou Hra o Niké . Moderátor Andrej Bičan prišiel na "pľac" so silným kašľom a hneď sa aj obrátil k hráčom a publiku: "Som chorý, dnes mi musíte pomôcť, bude to predovšetkým o vás," povedal položartom. Súťažiaci však jeho prosbu vypočuli doslova a výsledkom bol nový výherný rekord!Šťastie bolo v nedeľu v správnom čase na správnom mieste. Peniaze pribúdali na kontá hráčov rýchlo a ľahko. Berta (54) z obce Zubrohlava vypadla už ako štvrtá v poradí, no napriek tomu si odniesla peknú sumu 5 900 eur.tešila sa kuchárka z Oravy. Nálada gradovala a Bičan žartoval:Ani deň Mirky (33) z Vrbového sa nezačal najlepšie. Pre štáb Hry o Niké sa rozhodla upiecť veľkú tortu, no napokon ju do Bratislavy nepriviezla.opisovala hráčka nešťastnú udalosť z nedeľného rána. Či už úradovala karma alebo iná vyššia moc, Mirka sa mohla na konci dňa radovať. V semifinálovom súboji vložila z nahratých peňazí do hry 4 000 eur. Zo šiestich pokladničiek, ktoré ukrývajú rôzne násobky vložených vkladov, si vybrala "štvorku". A trafila do čierneho. Päťnásobok vloženého vkladu plus doteraz nahraté peniaze znamenali dokopy skvelých 22 800 eur! Za tri poslané žreby vskutku parádna odmena. Mirka sa celá triasla a takmer sa i rozplakala:stále neveriacky krútila hlavou mamička 6-ročnej Simonky a 3-ročného Samka, ktorí si budú snáď už čoskoro užívať samostatnú detskú izbu.Do finále sa však napokon neprebojovala Mirka, ale mladý dizajnér webových stránok Janko (32) zo Sečoviec. Sympatický východniar pôsobil ticho a skromne, no ukázal sa ako skvelý taktik i veľký hráč. Kde počas hry mohol, tam vložil maximum. V súboji si tak síce vytiahol na rozdiel od Mirky "len" 4-násobok, no aj to mu stačilo na finále, do ktorého si priniesol 24 400 eur.Po vydarenom semifinále bolo všetkým jasné, že dnes sa udeje niečo veľké. Janko začal svoju Miliónovú cestu hodom megakockami, a tie ho poslali na pole číslo 10.nadšene zvolal Bičan. Finalista si spomedzi štyroch lístkov virtuálnej rastlinky vybral ten posledný. Moderátor neváhal, vyzliekol si sako a lístok ním zakryl:Prebehlo päť sekúnd a život mladého východniara sa razom zmenil. Štvorlístok odkryl vytúžených 50 000 eur.snažil sa Bičan presvedčiť Janka i štátny dozor. Ďalšie dva hody však boli tiež úspešné a tatranské symboly navýšili Jankovu výhru na celkových 80 400 eur Už aj tak tichý Janko hľadal slová len ťažko:A veru, v Sečovciach by si za túto sumu mohli dopriať aj dva byty.prezradil budúci otec. Načasovanie výhry tak nemohlo byť lepšie.