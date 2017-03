Meet the new chiefs: Ako sa darí korporátnym manažérom vo verejnom sektore



Poradenská spoločnosť Amrop, ktorá je súčasťou Jenewein Group, od svojho vzniku nielen neustále rozvíja vlastné portfólio služieb s dôrazom na hĺbku záberu, ale zároveň pozorne sleduje najnovšie trendy a inovácie a ochotne zdieľa vlastné poznanie a skúsenosti s okolím. Aktuálne pripravuje v poradí tretie stretnutie zo série Meet the new chiefs.



Aktuálne stretnutie Meet the new chiefs sa uskutoční 5. apríla 2017 v Bratislave. Amrop tentoraz privíta a pozvaným účastníkom z radov vlastníkov, členov správnych orgánov, top manažérov a personálnych manažérov predstaví inšpiratívne príbehy ďalších dvoch lídrov: .



Miroslava Kočana, generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne



a



Martina Kohúta, prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja.



Moderovanú diskusiu vedenú Jurajom Porubským, šéfredaktorom slovenského vydania magazínu Forbes, odštartujú hlavné otázky večera:



Ako sa darí korporátnym manažérom vo verejnom sektore?



Aké boli ich motívy a predstavy a aká je realita?



Ako sa im darí, čo ich prekvapilo a aké úlohy ich čakajú?



Je angažovanie korporátnych manažérov pre verejný sektor dôležité?



Amrop – Leaders for What’s Next



Amrop je poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Je lídrom v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie manažérov. S takmer 80 kanceláriami vo viac ako 50 krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch na celom svete.



Amrop je členom The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. Amrop je jej najdlhšie pôsobiacim členom a dosiaľ jediným členom s plnohodnotným zastúpením na Slovensku. K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácie založenom na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.



Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.



Amrop poskytuje poradenské riešenia v týchto oblastiach:



· Executive Search



· Professional Search



· Board Advisory



· Leadership Services



· Executive Coaching