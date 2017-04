Medzinárodný tlačový inštitút skritizoval Fica za jeho výroky na adresu RTVS

VIEDEŇ 17. apríla (WebNoviny.sk) - Snahy slovenského premiéra Roberta Fica o kontrolu nad verejnoprávnymi médiami označil v uplynulých dňoch za "neprimerané a nerozumné" Medzinárodný tlačový inštitút (IPI), ktorý združuje zástupcov novinárov z celého sveta a zasadzuje sa za ochranu slobody tlače. IPI zároveň zákonodarcov vyzval, aby nezasahovali do práce médií.





IPI takto reagoval na nedávne premiérove vyjadrenia na pôde parlamentu, kde z pozície predsedu strany Smer-SD povedal, že bude poslancov presviedčať, aby hlasovali za zmenu na čele vedenia RTVS. .



Vedenie RTVS podľa Fica zlyhalo



Voľba nového generálneho riaditeľa RTVS sa v pléne Národnej rady SR uskutoční 22. júna. Súčasné vedenie RTVS na čele s generálnym riaditeľom Václavom Mikom kritizoval Fico 4. apríla v HNClube organizovanom Hospodárskymi novinami. Povedal vtedy, že verejnoprávne hrajú médiá hru o sledovanosť, na základe čoho vedenie RTVS zlyhalo, a dodal, že musí dôjsť k jeho výmene.





IPI ďalej pripomenul, že Fico spravodajstvo RTVS obvinil tiež z predpojatosti a toho, že je "opozične orientované" a už neinformuje "vo verejnom záujme". Inštitút poukázal aj na to, že tieto výroky premiéra prišli v čase, kedy podľa prieskumov medzi divákmi rastie renomé RTVS pre jeho objektívnosť.



Premiérova výzva predstavuje riziko



"Premiérova výzva parlamentu, aby zasiahol do fungovania RTVS, predstavuje riziko, že prevádzkovateľ vysielania stratí nezávislosť a vyvoláva znepokojivé obavy, že sa stane provládnym náhubkom," povedal Steven M. Ellis z vedenia IPI. "Demokracia si vyžaduje zodpovednosť a premiér ako zvolený líder musí akceptovať vyššiu mieru kontroly a nepríjemné otázky, ktoré s jeho prácou súvisia a nie snažiť sa použiť svoju moc na umlčanie kritikov," dodal Ellis.



Tlačový inštitút zároveň pripomenul, že zložitý vzťah s médiami má Fico už dlhšie. V tejto súvislosti spomenul jeho reakciu na kauzu týkajúcu sa podozrení z predraženia slovenského predsedníctva v Rade EÚ, keď nazval novinárov "špinavými protislovenskými prostitútkami".



