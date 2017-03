Medzi obcami Nová Dedinka a Tureň sa čelne zrazili autá

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Polícia vyšetruje okolnosti čelnej zrážky dvoch áut, ktorá sa stala dnes krátko pred 16:30 medzi obcami Tureň a Nová Dedinka.





Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, vodič auta Hyundai i30 prechádzal po ceste tretej triedy z Novej Dedinky do obce Tureň. Pri prechádzaní ľavotočivej zákruty z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom do priekopy, následne sa s vozidlom vrátil späť na vozovku do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke so Škodou Suberb s bratislavským evidenčným číslom idúcim do Novej Dedinky..





V Škode Superb ostala zakliesnená posádka, na miesto prišli všetky záchranné zložky. Vodiča a troch spolujazdcov pomocou techniky vyslobodili hasiči. Zranených z auta Škoda Superb previezli do bratislavských nemocníc. Požitie alkoholu u vodiča Hyundaiu vylúčili, v prípade vodiča Škody nariadili odber krvi.



Presné príčiny, okolnosti ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.