Medveščak Záhreb opúšťa KHL, vracia sa do EBEL

Medveščak Záhreb definitívne opúšťa Kontinentálnu hokejovú ligu (KHL) a vracia sa do nadnárodnej súťaže Erste Bank Eishockey League (EBEL). Vedenie....

ZÁHREB 15. marca (WebNoviny.sk) - Medveščak Záhreb definitívne opúšťa Kontinentálnu hokejovú ligu (KHL) a vracia sa do nadnárodnej súťaže Erste Bank Eishockey League (EBEL). Vedenie "medveďov" to v stredu potvrdilo na oficiálnom klubovom webe. Chorvátsky tím uplynulé štyri sezóny pôsobil v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Už v úvode marca vyšlo najavo, že klub splnil všetky podmienky potrebné pre návrat do EBEL.





V blízkej budúcnosti klub predstaví svoje športové a podnikateľské zámery. Medveščak bol v KHL tradičným súperom bratislavského Slovana v boji o play-off Západnej konferencie, kam v ročníku 2016/2017 nepostúpil ani jeden z týchto tímov. V závere základnej časti patril do jeho kádra aj slovenský obranca Lukáš Kozák..





Záhreb bol účastníkom EBEL v rokoch 2009 - 2013. V tejto 12-člennej lige je aktuálne osem rakúskych tímov a po jednom mužstve zo Slovinska, z Maďarska, Česka a Talianska.