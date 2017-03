Medvedevová obhájila titul majsterky sveta, Slovenka Rajičová si vybojovala olympijskú miestenku

Ruská reprezentanta Jevgenija Medvedevová v piatok vo fínskych Helsinkách obhájila titul majsterky svety v krasokorčuľovaní. Stále iba 17-ročná....

HELSINKI 31. marca (WebNoviny.sk) - Ruská reprezentanta Jevgenija Medvedevová v piatok vo fínskych Helsinkách obhájila titul majsterky svety v krasokorčuľovaní. Stále iba 17-ročná Moskovčanka predviedla v Hartwall Arene nádhernú voľnú jazdu.



Dostala za ňu skvelých 154,40 bodu, čo je absolútne svetové maximum medzi ženami na podujatiach Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU). V súčte s krátkym programom nazbierala 233,41 bodu a o 3,70 bodu prekonala vlastný svetový rekord..



Medvedevová medzi seniorkami na vrcholnej úrovni ešte nenašla premožiteľku, keďže z juniorskej kategórie nahor sa presunula v lete 2015 a odvtedy ovládla MS aj ME v oboch sezónach. "Verím, že ste si moju jazdu užili. Bola som trochu nervózna, ale musela som sa upokojiť a koncentrovať na svoj výkon. Snažím sa nemyslieť na rekordy a umiestnenia, chcem iba ukázať, čo všetko dokážem," povedala Medvedevová do kamier Eurosportu.



Priepastný náskok



Fenomenálna Moskovčanka triumfovala s náskokom priepastných 15,28 bodu pred Kanaďankou Kaetlyn Osmondovou, tretia skončila ďalšia reprezentantka Kanady Gabrielle Dalemanová. Voľný jazda vôbec nevyšla Ruske Anne Pogorilej, ktorá bola štvrtá po krátkom programe a v Helsinkách obhajovala bronz spred roka. Po sérii pádov ju klasifikovali až na 13. mieste. V Bostone 2016 strieborná Američanka Ashley Wagnerová obsadila siedmu priečku. Výrazný posun vpred zaznamenala Japonka Mai Miharová, ktorá bola po strede pätnásta, no napokon skončila piata.



Nicole Rajičová vybojovala pre Slovensko miestenku do súťaže žien na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Dvadsaťjedenročná newyorská rodáčka obsadila 17. pozíciu. V piatkovej voľnej jazde, ktorá bola jej záverečným súťažným vystúpením v tejto sezóne, urobila len jednu malú chybičku, v porovnaní s krátkym programom sa posunula nahor o jednu pozíciu. "Mám z toho veľkú radosť, pretože som tým splnila tohtosezónny cieľ," povedala Nicole Rajičová.



Rajičová má za sebou ťažkú sezónu



Vo voľnej jazde sa Rajičová síce výraznejšie nepriblížila k svojmu maximu (118,72 b.), no zisk 108,47 bodu jej stačil na posun vo výsledkovej listine. V porovnaní s krátkym programom predstihla Maďarku Ivett Tóthovú, ktorej voľná jazda nevyšla podľa predstáv. V súčte reprezentantka SR nazbierala 165,55 bodu. "Voľnú jazdu som poriadne prežívala a som rada, že mi vyšla. Mám totiž za sebou ťažkú sezónu, počas ktorej som bola aj zranená, no nechcela som o tom veľmi hovoriť. Netrénovala som tak, ako by som chcela," povedala Nicole Rajičová.



"Darilo sa mi držať si pozitívne myslenie. Cítila som sa super a aj keď som spravila jednu chybičku, tak som to príliš nevnímala. Teším sa, že napriek nej som dokázala pokračovať. Po poslednom skoku som si to užívala. Cítila som, ako keby zo mňa spadlo desaťkilogramové závažie," pokračovala Nicole Rajičová po svojom piatkovom výkone a dodala: "Priamo na šampionáte som si tlak až tak nepripúšťala, horšie to bolo doma počas prípravy na MS. Mám za sebou dobrú sezónu, teraz si kvalitne oddýchnem. Telo potrebuje odpočinok, no nebude to dlhá pauza. Cítim, že v aktuálnej sezóne som sa zlepšila po mentálnej stránke. S tým prichádzal aj výkon na ľade. Pred novým ročníkom sa chcem posunúť po fyzickej stránke, čím by sa zlepšil aj prejav na ľade. Teraz chcem nacvičiť novú minimálne jednu jazdu, možno ich zmením obe."



Výsledky - MS v krasokorčuľovaní - Helsinki (Fín.) - piatok:



Ženy - po voľnej jazde: 1. Jevgenija Medvedevová (Rus.) 233,41 b., 2. Kaetlyn Osmondová (Kan.) 218,13, 3. Gabrielle Dalemanová (Kan.) 213,52, 4. Karen Chenová (USA) 199,29, 5. Mai Miharová (Jap.) 197,88, 6. Carolina Kostnerová (Tal.) 196,83, 7. Ashley Wagnerová (USA) 193,54, 8. Maria Sockovová (Rus.) 192,20,... 17. Nicole Rajičová (SR) 165,55