Medvedev: Dosiahnuté výsledky v Rusku svedčia o správnosti kurzu vlády

Ruský premiér Dmitrij Medvedev v stredu na pôde Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, vystúpil s pravidelnou každoročnou správou o činnosti....

MOSKVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Ruský premiér Dmitrij Medvedev v stredu na pôde Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, vystúpil s pravidelnou každoročnou správou o činnosti svojej vlády. Medvedev v nej podľa agentúry TASS zhodnotil najmä ekonomickú situáciu v krajine a naznačil ciele svojho kabinetu v tejto oblasti.



Medzi nimi je zníženie nezamestnanosti v Rusku v tomto roku na menej ako päť percent a pokračovanie v podpore malých a stredných podnikov. Prisľúbil tiež, že v roku 2017 v Rusku nedôjde k zvyšovaniu daní a zlepší sa podpora investícií formou daňových úľav pre právnické osoby. Konštatoval, že napriek problémom v ekonomike sa objem ruského exportu za uplynulý rok zvýšil o viac ako päť percent. .



Avizoval aj zvýšenie dotácií pre regióny



Medvedev avizoval aj zvýšenie dotácií pre regióny a ich lepšie prerozdeľovanie. "Rovnomerný vývoj regiónov je vážnou výzvou pre každú veľkú krajinu," vyhlásil. Pokiaľ ide o sociálnu oblasť, vláda sa podľa jeho slov bude zaoberať zvyšovaním starobných dôchodkov pre pracujúcich dôchodcov, bude pokračovať vo výstavbe náhradných bytov a zabezpečí nezvyšovanie cien liekov.



Vo svojom vyhlásení sa premiér venoval aj blížiacim sa prezidentským voľbám v Rusku. Myslí si, že "spoločenská objednávka na stabilitu a rast" pretrvá aj počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami vypísanými na rok 2018. "Ľudia (v parlamentných voľbách v roku 2016) hlasovali za stabilitu a súčasne za rozvoj, za to, aby sme urobili všetko pre to, aby sa im žilo lepšie," povedal Medvedev a označil tieto očakávania voličov za "hlavnú politickú objednávku súčasnej spoločnosti".



Volebný súboj o Kremeľ "seriózny"



Podľa Medvedevovho očakávania bude volebný súboj o Kremeľ seriózny. Poslancom však súčasne pripomenul, že "my sme nikdy nerobili z politického boja vojnu a nebudeme to robiť ani teraz". "My všetci, ako sme tu, si veľmi dobre uvedomujeme, že teraz máme dosť iných problémov. Keby sme márnili sily ešte aj na populizmus, špekulácie a zbytočné konflikty, získali by len tí, ktorým sotva záleží na tom, ako bude Rusko žiť, (získali by) len tí, ktorí chcú našu krajinu izolovať a oslabiť," vyhlásil Medvedev.



Priznal, že vo vzťahoch medzi vládou a parlamentom dochádza ku konfliktom. Ide však len "o metódy na dosiahnutie hlavného cieľa, a ten máme spoločný - rozvíjať našu krajinu tak, aby sme ľuďom zabezpečili spokojný život". Ruský premiér konštatoval, že "všetky (dnes prezentované) údaje svedčia o tom, že sme si vybrali správny smer. Dosiahnutiu našich cieľov nám nezabránia ani prípadné problémy v ekonomike, ani vonkajšie výzvy."



Medvedev v stredu ako premiér predniesol správu o činnosti svojej vlády už piatykrát v poradí.