Mediálna rodina sa spojila na 20-tych Hrách Komunikácie



.



Veľkolepá oslava okrúhleho výročia. To je asi najvýstižnejšie zhodnotenie 20. Hier Komunikácie. Hotel Sitno vo Vyhniach bol počas víkendu v termíne 10. – 12. februára svedkom zimnej edície, v poradí dvadsiatych Hier Komunikácie. Tradičný event, počas ktorého sa hravým spôsobom zbližujú firmy, najmä z mediálneho prostredia, bol dôstojným zakončením druhej dekády svojej existencie..



Počas uplynulého víkendu si vo Vyhniach zmerali takmer tri stovky účastníkov hier sily vo viacerých športových disciplínach, ako napríklad v stolnom tenise, bowlingu, vodnom póle, v jazde zručnosti s autami na diaľkové ovládanie, pre fyzicky zdatnejších športovcov boli pripravené disciplíny v biatlone či Sparťan race a mnohé ďalšie. "Sme veľmi radi, že si na Hry komunikácie každoročne nachádzajú cestu stovky ľudí, ktorí sa počas nich dokážu výborne uvoľniť a majú tak možnosť "vypnúť" od pracovných povinností. 20. Hry Komunikácie boli výnimočné nielen svojím výročím, ale aj atmosférou, ktorá bola spomedzi všetkých ročníkov jedna z najlepších. Veríme, že ďalšiu desiatku načneme v podobnom duchu," povedal organizátor akcie Peter Slezák z agentúry joy4 s.r.o.



Spoluorganizátorom Hier Komunikácie od ich vzniku je týždenník PLUS 7 DNÍ, ktorého vydavateľom je News and Media Holding, a.s. Jemu bola počas vyhlasovania výsledkov športových aktivít udelená cena za historicky najúspešnejšiu firmu. "Koncept zbližovania firiem takouto hravou formou sa ukázal ako veľmi dobrý ťah a sme radi, že sme od začiatku jeho súčasťou. Spontánna a nenútená komunikácia je aktuálnym trendom, ako posúvať biznis kontakty ďalej," povedal marketingový riaditeľ NMH Jindřich Staněk.



"Hry komunikácie sú pre nás príležitosť zabaviť sa s našimi kamarátmi, ktorí by bez akcií ako je táto boli "iba" obchodnými partnermi. Víkend plný zážitkov utužuje naše vzťahy, čo má pozitívny vplyv aj na našu budúcu spoluprácu," povedala Silvia Sakalášová, obchodná riaditeľka spoločnosti Zoznam.sk, ktorá patrí k tradičným hlavným partnerom podujatia.



Cestu k biznisu cez neformálne podujatie oceňuje aj ďalší z partnerov, SLOVAKIA RING. "Radi sa zúčastňujeme týchto hier, stále tu nachádzame nových partnerov, ktorí radi zavítajú aj priamo na okruh a opakovane sa ku nám vracajú. Takisto prinášame zábavu a hlavne bezpečnosť prostredníctvom našich podujatí a služieb. Súčasťou tohto projektu budeme radi aj naďalej," povedal Peter Pecze, marketingový riaditeľ SLOVAKIA RINGU.



Už o pár mesiacov tak odštartuje ďalšia dekáda Hier komunikácie, letnou edíciou, kde si opäť budú k sebe hľadať cestu firmy nielen z mediálneho prostredia a prím bude hrať zábava a dobrá nálada. Dlhoročnými partnermi Hier Komunikácie sú okrem vydavateľstva News and Media Holding, a. s. aj spoločnosti Bigmedia, Zoznam.sk a Úschovňa.sk, PC Revue, Jeep, ako i SLOVAKIA RING.