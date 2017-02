Médiá píšu o talianskej nočnej more a velebia Šramkovú



"Zrodila sa fedcupová hviezda! Novicka Šramková zdolala Erraniovú aj Schiavoneovú v Taliansku a na antuke... Nuž, čosi také je unikátnym prísľubom peknej kariéry."



"Teraz nám hrozí zostup do Serie C.".



"Slovenský obrat vo Forli. Taliansko prehralo zápas, ktorý by s Vinciovou v kádri asi vyhralo. Prečo ten rozdielny meter na ňu a Giorgiovú? Takticky naivná Schiavoneová. Šramková budúcou hráčkou Top 20?"



"O výhode domáceho prostredia na play-off o zotrvanie v II. lige by vo všetkých prípadoch s výnimkou jedného rozhodol dodatočný žreb, lebo niet vzájomných súbojov s možnými súpermi počnúc rokom 1995. Taliansko v období zahrnutom pravidlami čelilo akurát Kanade práve v spomenutej sezóne 1995 v Ancone."



"Veľmi smutný deň pre taliansky ženský tenis."



"Erraniová aj Schiavoneová k.o., azúrové prehrali. Najhoršia nočná mora sa stala realitou. Sara spomalená stehnom to odovzdala Hantuchovej, Francesca bez nároku proti Šramkovej. V apríli nás čaká boj o záchranu v Serie B."



"Zlý koniec pre Taliansko, slzy Erraniovej dvadsať kilometrov od domova, bezmocnosť Schiavoneovej. Teraz nám hrozí hanebný prepad do III. ligy rok po tom, ako sme sa po 18 sezónach rozlúčili s elitnou spoločnosťou. Postarali sa o to veľké prekvapenie tohto zápasu Šramková a niekdajšia členka Top 5 Hantuchová, ktorá však momentálne je v tretej stovke renkingu a na prahu športovej penzie."