Mečiarove amnestie sú morálny suterén, vyhlásil Fico

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Amnestie Vladimíra Mečiara z roku 1998 predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vždy považoval za morálny suterén a tvrdo ich od začiatku kritizoval. Povedal to vo svojom video príspevku na sociálnej sieti premiér."Mám však právny názor, že ich nevieme len tak zrušiť prijatím ústavného zákona. Uvedomme si, vzťahy medzi ústavnými činiteľmi sú upravené ústavou cez systém tzv. bŕzd a pák. Napríklad prezident môže vetovať zákon, ktorý je prijatý v parlamente, ale parlament môže takéto veto prelomiť,“ povedal s tým, že keby zákonodarca pri schvaľovaní ústavy v roku 1993 chcel dať právo niekomu inému zrušiť amnestie prezidenta, tak by tak určite urobil..„Nechcem, aby sme amorálnosti a nespravodlivosti riešili nejakým právnym paškvilom,“ poznamenal. „Možno najlepšou cestou by bolo, keby sme dali ústavnému súdu právomoc, ešte predtým ako budeme hlasovať o ústavnom zákone o zrušení amnestií, že či vôbec je takýto postup možný,“ dodal Fico s tým, že ak súd povie, že je možné zrušiť amnestie prezidenta, v tomto prípade amnestie Vladimíra Mečiara, nevidí žiadny dôvod, prečo by tak nemohli urobiť. „Ale nerobme svojvoľne niečo, na čo nemáme oprávnenie v ústave,“ uzavrel predseda vlády.

O zrušení amnestií bude parlament hlasovať na marcovej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. O ich zrušení je presvedčených aj 26 odborníkov z justície, podľa ktorých to je v právnom štáte legálnym a legitímnym prostriedkom. „Potvrdili, že amnestie sa zrušiť dajú a majú, že si to vyžaduje princíp právneho štátu," uviedol jeden z predkladateľov návrhu ústavného zákona na zrušenie týchto amnestií Ján Budaj (OĽaNO-NOVA).Na poslednej parlamentnej schôdzi sa amnestiami poslanci nezaoberali, vyhoveli návrhu predkladateľa Jána Budaja (OĽaNO) a poslaneckých klubov OĽaNO-NOVA, SaS a Sme rodina na presunutie tohto bodu na nasledujúcu schôdzu. Ako vtedy Budaj vysvetlil, chcel dať vládnemu Smeru-SD čas na to, aby sformoval otázku pre ústavný súd o možnosti zrušenia Mečiarových amnestií. Vládna strana totiž avizovala, že sa chce obrátiť s týmto problémom na ústavný súd.K výzve na zrušenie Mečiarových amnestií sa pripojili desiatky osobností spoločenského a kultúrneho života.