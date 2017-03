Mečiarove amnestie boli paškvil, nie je pre ne potrebné meniť ústavu, tvrdí Vozár

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) - Amnestie Vladimíra Mečiara boli takým právnym paškvilom, že novelizovať pre to ústavu nie je potrebné, myslí si šéf Ústavu štátu a práva SAV, jeden z iniciátorov výzvy osobností z oblasti justície na zrušenie Mečiarových amnestií Jozef Vozár. Podľa Vozára na zrušenie amnestií stačí prijať ústavný zákon a nie do toho zapájať ešte ústavný súd.





"Meniť pre nepodarené amnestie ústavu, koncepciu ústavného súdu a jeho doktrínu je absolútne nenáležité," zdôraznil pre médiá. Vozár uviedol, že absolútne nechápe vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o novele ústavy a ústavnom zákone na zrušenie Mečiarových amnestií. "Keď tento problém mohol čakať niekoľko rokov, počká aj niekoľko mesiacov," dodal. Ak by podľa Vozára nedošlo ku kompromisu a bude na stole jedine riešenie navrhnuté koalíciou, tak by radšej počkal na generáciu iných politikov. .



Celý návrh je podľa neho ťažkopádny



Bývalý ústavný sudca Juraj Babjak nevidí dôvod, prečo by rozhodnutie národnej rady o zrušení amnestií malo byť preskúmavané Ústavným súdom SR. Celá konštrukcia koaličného návrhu je podľa neho ťažkopádna, protirečivá a ide na úkor ústavného postavenia hlavy štátu, zdôraznil pre médiá.





Otázka zrušenia Mečiarových amnestií začala opäť rezonovať minulý rok po pohrebe prezidenta Michala Kováča. Spolupracovník exprezidenta Kováča Pavol Demeš vtedy vyhlásil, že zrušiť nemorálne amnestie Vladimíra Mečiara by sa malo stať štátnou prioritou. Za zrušenie Mečiarových amnestií prijatím ústavného zákona sa vyslovilo vo februárovom prieskume agentúry Focus 63 percent respondentov.



O zrušení amnestií sa hovorí už roky



Politici o zrušení amnestií hovoria už roky, zatiaľ sa nenašlo právne priechodné riešenie. Koalícia minulý týždeň predstavila svoj návrh na zrušenie Mečiarových amnestií. Navrhujú novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň chcú dať kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme.



Potom, ako by táto novela nadobudla účinnosť, tak bude môcť podľa návrhu koalície parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča. Zrušenie amnestií by malo umožniť došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Predseda parlamentu Andrej Danko chce v parlamente hľadať podporu pre koaličné riešenie.